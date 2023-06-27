«Нам сказали, выбирайте: одну четырехкомнатную или две двухкомнатные» 27.06.2023, 10:40

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Как сейчас живется в Масюковщине и что строят вокруг нее.

Деревня Масюковщина дала имя целому району столицы. Его в последние годы задумали развивать: бывший военный городок застроят жильем и новыми дорогами. Onlíner посмотрел, как сейчас живется в бывшей деревне внутри Минска, а заодно огляделся вокруг нее: что уже начали строить из обещанного?

Деревня в Минске

Бывшая деревня Масюковщина находится в основном на одноименной улице, которая неровной змейкой протянулась вдоль железной дороги на Молодечно. Прямо за путями — рынок «Ждановичи».

По другую сторону раскинулись пространства бывшего военного городка (там будут строить новый район) и возвышаются многоэтажки Каменной Горки.

Деревянный крест у дороги — верный признак многих белорусских деревень. Есть он и тут, в точке, где улица Михася Лынькова перетекает в улицу Масюковщину. Здешняя деревня официально стала Минском в 2008-м, хотя в черту города вошла еще в 1970-м.

— Да это и сейчас деревня, — смеется кто-то из местных, отвечая на наши вопросы.

Неожиданно тут смотрятся разве что яхты, припаркованные у сервисного центра. В остальном все как положено: хатки и коттеджи, громкие собаки во дворах, огороды с теплицами.

Даже деревенское кладбище есть. Лет шесть назад жителям бывшей деревни говорили: от жилья до погоста должно быть не меньше сотни метров — а значит, вот дома, которые надо под нож. Пока те усадьбы на месте.

Игорь Семенович живет в Масюковщине все свои 60 лет с небольшим.

— У нас тут шикарно! — рассказывает. — Когда сошелся с женой после армии, она говорила: «Давай в Минске жить». А я: «Нет, это не мое, надо ехать сюда». Один дом еще дедовский, а я потом уже второй строить стал.

По бывшему деревенскому двору сейчас бегают дети — пятое поколение этой семьи из деревни Масюковщины.

Мужчина вспоминает, что жизнь многих местных крутилась вокруг воинской части, расположенной неподалеку.

— В Минск на работу не брали с районной пропиской. В основном я трудился тут, на военном заводе. Да все тут были: Масюковщина, военный городок, Заславль, Ратомка…

К военным в гости Игорь Семенович ходил, еще когда был ребенком и подростком.

— Ходили к связистам и на вертолетную площадку на горке, общались с солдатами. Сейчас военную часть снесли. А на Кунцевщине стрельбища были — моя бабка рассказывала, там кого-то даже убила шальная пуля.

Мужчина вспоминает времена, когда за огородами его родителей были только поля с колхозной капустой.

— Все многоэтажки в районе строились на наших глазах.

Раньше у деревенских было большое хозяйство.

— У многих и по две коровы, люди по очереди пасли стадо. Но у нас тут есть дядя Миша, ему 93 — так у него еще год назад корова была! Водил ее на пастбище под путь. Больше ж у нас нигде травы особенно и не осталось.

Во дворе у Игоря Семеновича полно артефактов из деревенского прошлого: плуги, борона (приспособление для рыхления почвы), хомуты, косы, сечкарня (для нарезания растений), другая утварь.

— Я люблю старинку! — улыбается хозяин. — До инсульта работал на шкурах — собирал их по всей Беларуси. Так приходишь к бабке, принимаешь шкуру — а у нее висят лапти или чайник старинный стоит. Я говорю: «Бабуля, вот тебе 10 рублей, продай!» Она: «Ай, сынуля, забирай». И тут соседи знают, что я старину собираю — тоже кое-что приносили. Мне все говорят: «У тебя как в музее».

Вообще в Масюковщине люди увлеченные. Вот, например, как выглядит дом под номером 61: тут и бойницы замка, и огромный паук на фасаде. Тоже интересно, кто это придумал и как там внутри.

За долгие десятилетия то одни, то другие усадьбы Масюковщины грозили снести. Жители такого дома вспоминают свою историю, да не одну.

— Лет 12 назад пришло письмо: хотели сносить наш дом и еще два по соседству, — рассказывает хозяин. — Исполком даже показал нам две квартиры: одна на Неманской, другая на Матусевича. Специалист сказала, нам месяц. А это был октябрь, я срочно отдал свои дрова, продал трактор, косилки! И все, тишина — никто даже не связался, пока сами не узнали, что нас передумали сносить. Ну что ж, пришлось глубокой осенью ехать дрова покупать, сырые. Неприятно, конечно, было.

— И за несколько лет до этого нам сказали, выбирайте: одну четырехкомнатную или две двухкомнатные? — добавляет жена собеседника. — Выбрали и тоже зря. Родители умерли — не дождались переезда, соседка умерла — не дождалась.

Эти люди, как бывает в минском частном секторе, говорят: постоянная угроза сноса здорово тормозит жизнь на земле.

— Вода у нас проведена, а вот канализация на улице. Газа нет, пользуемся электроплиткой — заменили проводку, чтобы она выдерживала нагрузку.

Из городских удобств в одноэтажной Масюковщине есть водопровод. Хотя колонки на улице тоже встречаются и даже работают.

— Газ централизованно не проводили, он тут у единиц. В основном заказываем газ в баллонах, — рассказывает Наталья, еще одна местная жительница. — Дом мы отапливаем котлом, закупаем для него дрова или уголь. Интернет на улицу пару лет назад провели.

Женщина живет тут уже 36 лет.

— Мы с мужем жили в общежитии в Минске, стояли там на очереди. Но потом нам подсказали: может, вы лучше купите домик где-то в пригороде, в частном секторе? И так мы сюда переехали. Не жалеем.

Наталья и ее спутница Елена говорят: продуктовых магазинов в окрестностях хватает. Школа — на Лынькова, в двух остановках, детский сад там же, места есть.

— Чего очень не хватает, так это тротуаров, — отмечает Наталья. — Вдоль улицы тяжело ходить, особенно с пятницы по воскресенье, когда здесь массово паркуются люди, которые едут на рынок в Ждановичах. Пешеходам — иди где хочешь, хоть по машинам! И когда сигналят — куда сбегать? В канавы, что ли, прыгать?

И в самом деле, несмотря на городской статус, тротуаров вдоль проезжей части нет.

Елена добавляет:

— Правда, с движением дело было хуже. Раньше тут вовсю ездили фуры на рынок. Лет 12 назад мы писали письма своим большим коллективом, просили перекрыть улицу хотя бы с одной стороны. Перекрыли — стало спокойнее.

Действительно, со стороны Лынькова улица перегорожена блоками.

— Но тротуар, напишите, очень нужен! — еще раз повторяют вдогонку женщины.

А что за стройки в районе?

В ближайшие годы Масюковщину ждут большие перемены, движение в эту сторону идет уже сейчас. Новые многоэтажки будут строить на месте бывшего военного городка. Два жилых микрорайона должны вырасти в многоугольнике, который образуют улицы Михася Лынькова, Петра Глебки и проезд Масюковщина.

В квартале №4 построят четыре дома, а в квартале №3 — аж 18. Обещают закрытые от машин дворы и приятную архитектуру, на рендерах все это выглядит так:

Сообщалось, что дома начнут расти нынешним летом, но к этому этапу пока не подошли. Строители сейчас заняты дорогами и инфраструктурой.

Например, в районе пересечения улицы Петра Глебки с Ольшевского все перерыто. Паспорт объекта гласит: строят внутриквартальные инженерные сети и улицы, а именно то, что называют Проектируемой, 1. Это продолжение улицы Ольшевского до Владислава Голубка. Некоторые жители района такими новостями были недовольны: широкая дорога пройдет вблизи сегодняшних дворов.

Ведут автомобильную дорогу и от улицы Чичурина наверх, в направлении железной. На пересечении с Чичурина путь уже построен.

Дорога со стороны многоэтажки, прописанной по Лынькова, 87, корп. 2, пока что выглядит примерно так:

На месте бывшей воинской части то тут, то там разравнивают площадки. Но пока строек ввысь не наблюдается.

Напоследок мы заехали еще в один квартал в Масюковщине — посмотреть, как сложилась его судьба. Адрес для ориентира — Лынькова, 111г. Когда только озвучили планы по сносу воинской части, многие встревожились насчет судьбы построек «Шталаг 352» — бывшего лагеря для военнопленных. С военного времени там сохранились, например, здания казармы и столовой — пока не памятники архитектуры, но помнят эти стены многое.

Несмотря на большие стройки, которые вот-вот закрутятся неподалеку, объекты бывшего лагеря, похоже, сохранят.

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