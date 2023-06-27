Депутат Госдумы РФ: Пригожин тайно призвал к продолжению мятежа 1 27.06.2023, 10:57

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Евгений Пригожин

Российские пропагандисты анонсировали «вторую серию».

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин впервые после похода на Москву назвал свои цели и причины отказа от плана.

Российские пропагандисты, которые еще несколько дней назад расхваливали наемников ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сегодня требуют его ликвидации или пожизненного тюремного срока за «предательство», передает dialog.ua.

Сам Пригожин 26 июня заявил, что якобы спонтанно решил идти на Москву после удара по лагерю «вагнеровцев» и из-за желания Минобороны РФ с 1 июля расформирования ЧВК.

Российские пропагандисты не поверили бывшему заключенному – они уверены, что мятеж еще не закончен.

Депутат Госдумы РФ двух созывов Виктор Алкснис уверен, что обращение Пригожина – «призыв к продолжению мятежа и попытка изобразить из себя белого и пушистого»: «И у меня вызывает удивление и возмущение тот факт, что предатель и мятежник продолжает оставаться на свободе и имеет возможность продолжать свою антигосударственную деятельность. Продолжает работать на врагов и на поражение России в войне».

Глава движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров назвал мятеж Пригожина попыткой вооруженного мятежа с целью отстранения Владимира Путина от власти.

«Вся эта военная операция выполнена и подготовлена безупречно. Если бы марш был не подготовлен, то он бы закончился на полпути от нехватки соляры и пр.», - пишет Федоров.

По его словам, после начала так называемой «СВО» всем стало ясно, что заговор и дворцовый переворот возможен. Вопрос оставался в том, кто это мог сделать.

«С Минобороной конфликт. Есть возможность готовить заговор, ничего не опасаясь, ибо крыша у Пригожина идеальная», - уверен Федоров.

Время мятежа было выбрано идеально. ВСУ наступают, а потому все заняты управлением и обороной. Никто не ждет протеста, тем более от Пригожина, чьи наемники якобы «зализывают» раны после Бахмута. Поход начался перед выходными, когда чиновников нет на месте.

«В Питере тоже должны были появиться массы людей со своими задачами. «Газель» с налом просто так на улице не хранится. Это бывает тогда, когда надо быстро раздать людям деньги», - предположил Федоров.

Несмотря на то что «вагнеровцы» не зашли в Москву, за эти сутки все почувствовали, что государства РФ не было. В будущем, возможно, станет известно имя зачинщика восстания.

«В любом случае это только начало. Ставки высоки как никогда», - предупредил он.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин также считает, что поход на Москву был спланирован заранее: «Без заправки, не собрав воду и БК - мгновенно погрузились в тысячу различных исправных автомашин. погрузили на трейлеры танки - и «алга!». Гнуснейшая ложь, как ни талантливы командиры «Вагнера», но на организацию подобного марша потребуется не меньше нескольких суток, а предварительную подготовку надо начинать еще ранее».

Также он пишет, что Пригожин и его соратники хотели смены власти и, скорее всего, планировали, получить высокие посты.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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