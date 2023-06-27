Какие бюджетные бэушные авто на ходу можно купить в Беларуси 1 27.06.2023, 11:04

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Есть варианты за 2000 долларов.

У белорусов в разгаре дачный сезон. Очевидно, что удобнее всего добираться на свой участок на машине. Новые авто или «свежие», пригнанные из Европы, по карману не каждому автомобилисту. «Зеркало» посмотрело, какие самые недорогие бэушки продают в Беларуси. Мы смотрели авто на ходу и в кузове «универсал» (чтобы можно было вместить побольше собранной картошки).

Один из самых дешевых вариантов мы нашли у продавца в Гродно — Audi A6i C4 1996 года выпуска. Параметры авто: двигатель 1,8 л (125 л.c.), работает на бензине, МКПП, передний привод. За 27 лет машина пробежала 432 000 км.

Продавец сообщил, что недавно заменил ремень газораспределительный механизм, свечи и масло.

За авто хозяин хочет получить 5960 рублей или 2000 долларов.

В Минске продают Opel Omega 1998 года выпуска. В авто бензиновый двигатель объемом 2,5 л (170 л.c.), МКПП, задний привод. Пробег — 350 000 км.

Сообщается, что машина в хорошем техническом состоянии, с «живым» кузовом, но авто требует «косметики». Покупателю в придачу с авто дадут комплект колес с литыми дисками.

Цена автомобиля — 5 960 рублей или 2000 долларов, но можно поторговаться у капота.

Citroen Xsara, выпущенный в 1998 году, продают в Минске. В авто установлен двигатель на 1,4 литра (75 л.c.). Машина работает на бензине, установлена МКПП, передний привод. Пробег — 300 000 км.

Сообщается, что в машине заменена задняя балка, установлены новая подвеска и тормозная система. ТО машина проходила 31 августа прошлого года.

За авто хотят получить 7 152 рублей или 2400 долларов, но можно поторговаться.

В Витебске продают дизельный Ford Focus 2002 года выпуска. Авто с пробегом 336 тыс. км. Машина оборудована двигателем объемом 1,8 л (75 л.c.), МКПП, передний привод.

Владелец авто пишет, что оно в неплохом состоянии, «более-менее» целые пороги, недавно был произведен ремонт, поставили новый аккумулятор. Есть и минусы: зимой может не заводиться с первого раза, есть несколько «пауков» и небольшая ржавчина, на приборной панели нет подсветки некоторых приборов, не работает топливный датчик. Также продавец советует поменять задние колодки.

«В целом жирных минусов, влияющих на ход движения, нет. Дешева в обслуживании», — сообщает продавец.

Цена машины — 7 450 рублей или 2500 долларов.

Volkswagen Passat B4 1995 года выпуска продают в Слониме. Машина с пробегом 342 тыс. км. В ней бензиновый двигатель объемом 1,6 литра (101 л.c.), МКПП, передний привод.

Продавец отметил, что авто полностью обслужен и ухожен, прекрасно работает кондиционер, чистый и аккуратный салон темного цвета, есть штора багажника, литые диски с летней резиной в превосходно состоянии. Техосмотр пройден до конца 2023 года.

Цена машины 8 612 рублей или 2890 долларов.

В столице продают дизельный Peugeot 406 1999 года выпуска.

Авто пробежало 250 тыс. км. В нем установлен двухлитровый двигатель. МКПП, передний привод.

За машину хотят получить 9 238 рублей или 3100 долларов.

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