СМИ: Минобороны РФ начало разоружать «вагнеровцев» 1 27.06.2023, 11:12

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Идет процесс передачи тяжелой техники в подразделения российской армии.

Минобороны РФ сообщило о начале разоружения ЧВК «Вагнер», передает brief.

«Идет подготовка к передаче ЧВК Вагнера тяжелой техники в подразделения ВС РФ», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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