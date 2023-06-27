закрыть
27 июня 2023, вторник, 12:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава Совбеза Беларуси встретился с послом Китая

2
  • 27.06.2023, 11:24
  • 1,998
Глава Совбеза Беларуси встретился с послом Китая

Обсудили актуальные вопросы в сфере международной безопасности.

В Минске 26 июня состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюном, сообщает БелТА.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным событиям международной и региональной безопасности. Также стороны обсудили текущее состояние белорусско-китайского сотрудничества и перспективную повестку взаимодействия по всем направлениям.

Подтверждена приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина?
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина? Юрий Фельштинский