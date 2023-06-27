Глава Совбеза Беларуси встретился с послом Китая 2 27.06.2023, 11:24

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Обсудили актуальные вопросы в сфере международной безопасности.

В Минске 26 июня состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюном, сообщает БелТА.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным событиям международной и региональной безопасности. Также стороны обсудили текущее состояние белорусско-китайского сотрудничества и перспективную повестку взаимодействия по всем направлениям.

Подтверждена приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в сфере безопасности.

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