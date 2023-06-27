Военный эксперт: Освобождение Ровнополя обрушит весь правый фланг армии РФ 1 27.06.2023, 11:31

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Александр Коваленко

ВСУ прорывают уже вторую линию российской обороны.

Укаринский военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал информацию Генштаба ВСУ об освобождении украинской армией Ровнополя в Донецкой области:

— Вчера было официально подтверждено освобождение небольшого села Ровнополь, площадью около полутора км² и с довоенным населением менее полутора тысяч. Но освобождение этого села на админгранице Запорожской и Донецкой областей создало интересный эффект.

Так, подразделения оккупантов стали покидать полосу обеспечения по правому берегу от Мокрых Ялов, где и находится Ровнополь и отошли на линию Любимовка-Новозлатополь-Малиновка, которые наряду с Старомлиновкой являются опорниками РОВ уже по второй линии обороны. То есть, по правому флангу возникла серая зона.

Но, не стоит эту серую зону расценивать как площадь для легкой прогулки.

Да, основная часть подразделений РОВ покидает эту площадь, но там присутствует «тыловое охранение» - войска прикрытия. Так же, не забываем, что это все еще полоса обеспечения, максимально заминированная зона, в радиусе артиллерийского огня.

Поэтому, не смотря на отход основных сил, правый фланг продавится не так быстро, как кому-то может показаться, но сам факт события показывает, как перелом всего-навсего в районе одного маленького села, может повлиять на ситуацию на площадь в десятки раз большую чем само это село.

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