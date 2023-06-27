«Мы с коллегами уже рассматриваем предложения и активно ходим на собеседования» 27.06.2023, 11:37

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Как немецкая компания пробует обойтись без увольнений в Минске.

Сотрудники жалуются на компанию, а СЕО хвалит Беларусь — devby.io рассказывает про новый кризисный кейс без релокейта.

Небольшая немецкая компания North IT Group (30+человек) перевела часть минской команды на полставки, часть отправила в неоплачиваемый отпуск. Об этом dev.by на условиях анонимности рассказали несколько сотрудников компании. Руководство North IT Group утверждает, что всё не совсем так. Разбирались.

North IT Group работает в Беларуси с декабря 2018 года. Компания занимается разработкой веб-сайтов и приложений. В минском офисе — 30-40 человек. Сейчас у компании проблемы.

— Людей отправили в отпуска за свой счет на различные сроки — от недели до месяца (некоторые говорят о двух месяцах — прим. dev.by). Это было массово. Слышал, что отправили в неоплачиваемый отпуск команду мобильной разработки, команду бэкэнда, — рассказал dev.by один из сотрудников. — Вместо отпуска либо после отпуска некоторых сотрудников перевели на неполный рабочий день (4 часа) на полставки. Так, в частности, произошло со мной.

Если такие варианты не устраивали, можно было уволиться. При увольнении предлагается «выходное пособие», равное зарплате за две недели. По выплате отпускных/зарплаты после увольнения — все хорошо, насколько я знаю.

По словам собеседников, с которыми удалось пообщаться dev.by, проблемы возникли из-за дефицита проектов и новых заказчиков, а также из-за сложностей с платежами из-за границы. «Компании должны много денег разные заказчики», — пояснил один из сотрудников, не раскрывая подробности. Руководство компании, по его словам, пообещало решить возникшие вопросы в течение пары месяцев.

Один из собеседников утверждает, что в компании не произошло массовых увольнений несмотря на проблемы.

— У нас много людей с небольшим опытом, студенты. Они соглашаются уходить в неоплачиваемый отпуск, так как сейчас сложно найти новую работу. О случаях добровольного увольнения я не слышал. Аналогичная ситуация с теми, кого перевели на полставки. Не слышал, чтобы кто-то уволился и не согласился на сокращение зарплаты.

Другой сотрудник рассказал, что часть минской команды ищет варианты с новой работой.

— За все время моей работы в компании такая ситуация случилась впервые. Мы с коллегами уже рассматриваем предложения и активно ходим на собеседования.

Что касается альтернативного варианта — релокейта, то, по словам собеседников, еще зимой несколько человек смогли переехать в офис компании в Германии. «Но сейчас о релокации никто не говорит».

CEO: «Уволили только одного»

dev.by удалось связаться с CEO North IT Group Штефаном Хофманом. Вот что он ответил на вопрос о ситуации в компании.

— В 2023 году нам пришлось расстаться только с одним сотрудником из-за неудовлетворительной работы и, как следствие, неудовлетворенности клиентов.

С другими коллегами, которых затронула текущая ситуация, мы договорились, что они могут выбрать сокращенный рабочий день в летний период или перейти на другие проекты/задачи внутри компании.

Кроме того мы предоставили возможность сотрудникам пройти переподготовку/обучение за счет компании. Также надо отметить, что компания не отменяла и не сокращала бонусы и прочие выплаты сотрудникам в Беларуси.

North IT Group Ltd продолжает рассматривать Беларусь как крайне привлекательную локацию, в этом году компания инвестировала значительные ресурсы в офисные помещения и оборудование.

Мы твердо верим, что Беларусь имеет огромный потенциал, и мы по-прежнему настроены на активное участие в развитии ИТ-индустрии в этом регионе.

Контекст

За 2022–2023 годы несколько десятков ИТ-компаний закрыли/продали свой бизнес в Беларуси и ушли из страны. Большинство из них предложили сотрудникам опцию релокейта и взяли на себя часть расходов. (Только 14% участников нашего ресёрча в июле 2022 — 5000 анкет — отметили, что в их компаниях нет релокейта.)

В этом списке сегодня как известные компании с белорусскими корнями (Flo, Wargaming, Gurtam, Wannaby, OneSoil), так и иностранные (WorkFusion, Appodeal, Softeq Development, Arteza, EIS Group, Playrix).

Большинство ИТ-компаний из топ-50 пока сохранили бизнес в Беларуси, но количество сотрудников, которые работают в офисах в РБ, за последние полтора года сократилось, по нашим оценкам, в 1,5-2 раза. Например, крупнейшая ИТ-компания Беларуси EPAM «потеряла» примерно половину штата. Почти на столько же сократилась белорусская команда iTechArt. Минский офис Exadel сократился почти в 5 раз.

По данным официальной статистики и нашим расчетам с января 2022 года ИТ-сектор потерял уже около 20 тысяч специалистов.

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