Найдена самая древняя известная корона 27.06.2023, 11:45

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Ей более шести тысяч лет.

В 2020 году представили древнейшую в мире известную корону — открытие, сделанное в 1961 году как часть сокровища Нахаль-Мишмар, найденного в пещерах Иудейской пустыни. Корона, датируемая медным веком между 4000-3500 годами до н. э., является лишь одним из более 400 артефактов, обнаруженных там.

Эта почерневшая и грубо отлитая медная корона из сокровищницы Нахаль-Мишмар служит вступительным экспонатом выставки «Мастера огня: Искусство медного века из Израиля». Формой она напоминает толстое кольцо и украшена грифами и дверцей, выступающей из ее верхушки, что наталкивает экспертов на мысль, что она имела церемониальное значение в погребальных ритуалах для лиц высокого статуса в ту эпоху, пишет Ancient Origins.

Формы и темы, представленные в артефактах из клада Нахаль-Мишмар, убедительно свидетельствуют об их культовой природе. Некоторые украшения указывают на культ плодородия, демонстрируя художественные способности населения энеолита в этом регионе. Эти предметы, вероятно, использовались в ритуалах, включая молитвы для охоты, выпаса скота, земледелия и защиты.

Сокровище Нахаль-Мишмар нашел археолог Пессах Бар-Адон в естественной щели, завернутый в соломенный коврик, в пещере на северной стороне Нахаль-Мишмар, которую впоследствии назвали «Пещерой сокровищ». Коллекция из 442 ценных артефактов, изготовленных из меди, бронзы, слоновой кости и камня, включает 240 булавообразных наконечников, 100 скипетров, 5 корон, пороховые рога, инструменты и оружие.

Датировка ткани, в которую завернули предметы, указывает на минимальную дату — 3500 г. до н. э. Это совпадает с периодом, когда использование меди стало широко распространенным по всему Леванту, что свидетельствует о значительном технологическом прогрессе параллельно с большим социальным прогрессом в регионе.

Некоторые предметы из клада демонстрируют уникальные характеристики, отличающиеся от известных примеров из других мест. Хотя круглые рукоятки обычно идентифицируют как наконечники булавы, нет никаких доказательств, указывающих на их использование в бою. Остальные артефакты являются еще более исключительными и выразительными по стилю, примером чего является бронзовый скипетр.

Способ, которым эти предметы наскоро собрали вместе в сокровище Нахаль-Мишмар, натолкнул на предположение, что они могли быть священными сокровищами, что принадлежали заброшенному халколитическому храму Эйн-Геди, расположенному примерно в двенадцати километрах от этого места. Вполне возможно, что эти артефакты спрятали в пещере во время чрезвычайной ситуации.

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