ФСБ прекратила уголовное дело о мятеже против Пригожина и ЧВК «Вагнер» 4 27.06.2023, 11:40

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Но наемников все равно разоружают.

Уголовное дело по факту вооруженного мятежа в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его наемников прекращено, заявили в ФСБ России.

Как пояснили в службе, в ходе расследования было установлено, что участники восстания 24 июня «прекратили преступные действия».

Одновременно Минобороны заявило о разоружении ЧВК «Вагнер». Тяжелую военную технику наемников готовятся передать в действующие подразделения Вооруженных сил, сообщили в ведомстве.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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