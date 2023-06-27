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Лукашенко: Наше отечество от Бреста до Владивостока

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  • 27.06.2023, 11:55
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Лукашенко: Наше отечество от Бреста до Владивостока

Диктатор раздавал генеральские погоны.

Сегодня Лукашенко высказывался по поводу бунта Пригожина и вручал генеральские погоны, сообщает БелТА.

Ожидалось, что диктатор расскажет подробности о мятеже наемников ЧВК «Вагнер», но никаких значимых заявлений не последовало. Диктатор ограничился традиционными нападками на оппозицию и заявил, что что приводил армию в боевую готовность «для защиты отечества».

«А наше отечество от Бреста до Владивостока», — заявил Лукашенко.

«Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — отметил диктатор.

Также Лукашенко вручил генеральские погоны.

Звание генерал-майора было присвоено:

командующему ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Андрею Лукьяновичу,

первому заместителю начальника тыла ВС, начальнику штаба тыла Александру Мосолову,

председателю Государственного пограничного комитета Константину Молостову.

Напомним, Лукьянович был назначен командовать ВВС и войсками ПВО в звании полковника.

Также генерал-майором милиции стал начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Шастайло, генерал-майором юстиции – начальник Управления Следственного комитета по Витебской области Александр Гуцко.

Прокурору Гродненской области Александру Жукову был присвоен классный чин государственного советника юстиции 3-го класса.

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