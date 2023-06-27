Лукашенко: Наше отечество от Бреста до Владивостока

Лукашенко: Наше отечество от Бреста до Владивостока12
- 27.06.2023, 11:55
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Диктатор раздавал генеральские погоны.
Сегодня Лукашенко высказывался по поводу бунта Пригожина и вручал генеральские погоны, сообщает БелТА.
Ожидалось, что диктатор расскажет подробности о мятеже наемников ЧВК «Вагнер», но никаких значимых заявлений не последовало. Диктатор ограничился традиционными нападками на оппозицию и заявил, что что приводил армию в боевую готовность «для защиты отечества».
«А наше отечество от Бреста до Владивостока», — заявил Лукашенко.
«Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — отметил диктатор.
Также Лукашенко вручил генеральские погоны.
Звание генерал-майора было присвоено:
командующему ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Андрею Лукьяновичу,
первому заместителю начальника тыла ВС, начальнику штаба тыла Александру Мосолову,
председателю Государственного пограничного комитета Константину Молостову.
Напомним, Лукьянович был назначен командовать ВВС и войсками ПВО в звании полковника.
Также генерал-майором милиции стал начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Шастайло, генерал-майором юстиции – начальник Управления Следственного комитета по Витебской области Александр Гуцко.
Прокурору Гродненской области Александру Жукову был присвоен классный чин государственного советника юстиции 3-го класса.