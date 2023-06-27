У неработающего брестчанина хотят забрать 1,3 миллиона рублей

У неработающего брестчанина хотят забрать 1,3 миллиона рублей2
- 27.06.2023, 12:07
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Откуда такая сумма?
Сотрудники милиции выявили факт незаконного оборота криптовалюты, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Установлено, что с ноября прошлого года по апрель текущего неработающий 20-летний житель Бреста предлагал услуги по купле-продаже криптовалюты на профильных интернет-площадках. В результате незаконной предпринимательской деятельности он провел через свой криптокошелек 1,3 миллиона рублей.
В отношении молодого человека составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф и обращение в доход государства всей прошедшей через криптокошелек суммы.
В милиции напомнили, что для физических лиц — не резидентов парка высоких технологий — предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты запрещена.