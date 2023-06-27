Названа причина, по которой Шойгу сохранил должность министра обороны РФ 2 27.06.2023, 12:17

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Почему неудачливого «военачальника» до сих пор не заменили на Дюмина?

В самое ближайшее время Кремль не будет проводить чистку в рядах МО РФ, чтобы это не выглядело так, словно Путин пошел на поводу у Пригожина.

Аналитики из ISW решили разобраться в ситуации.

Именно поэтому 26 июня на сайте Минобороны РФ появилось видео того, что якобы Шойгу посетил компункт Западной группы войск РФ.

Если видео правдивое, то это первое публичное появление Шойгу после мятежа Пригожина.

Компункт Западной группы войск находится на территории оккупированного Луганска. При этом глава Минобороны РФ почему-то не посетил командный пункт группы «Юг» и штаб-квартиру ВС РФ в Ростове.

Многие российские военные блогеры уже видят на должности главы МО РФ губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который когда-то работал в охране Путина.

Однако эксперты не верят, что российский диктатор в ближайшее время пойдет на «чистку» рядов МО РФ. Аналитики из ISW не берутся давать прогнозов относительно кардинальных изменений в МО РФ на фоне мятежа Пригожина.

Во время мятежа Пригожина было убито от 13 до 20 военнослужащих ВС, в основном летчики. Относительно потерь в технике, то это четыре вертолета «Ми-8», ударные вертолеты «Ка-52» и «Ми-35М», самолет «Ил-22М», «Тигр» и два броневика «КамАЗ».

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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