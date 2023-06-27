Каскадное обрушение фронта: ВСУ разбили россиян под Васильевкой 2 27.06.2023, 12:36

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Украинская армия наступает с плацдарма в районе освобожденных Пятихаток.

Российскую армию вскоре может ожидать каскадное обрушение фронта на Запорожском направлении, передает dialog.ua.

После разгрома российских подразделений на Запорожском направлении фронта в районе села Пятихатки оккупационный батальон «Шторм Осетия» фактически утратил боеспособность.

На этом фоне украинская армия продолжает перемалывать российских военных, двигаясь в сторону населенного пункта Васильевка на берегу Днепра с последующим выходом на Мелитополь.

О серьезных проблемах российских военных сообщил и военный эксперт Александр Коваленко.

В своем Telegram-канале он отметил, что после разгрома осетинского батальона российская армия направила на плацдарм в качестве подкрепления 810-ю БрМП, однако решающего значения этот шаг иметь не будет, поскольку ВСУ планомерно перемалывают резервный ресурс российских военных с основной линии обороны в полосе обеспечения.

Более того, после исчерпания резервных ресурсов россиян ожидает каскадное обрушение фронта, отмечает Коваленко.

«Что будет, когда закончатся «мальчики в трусиках»? Каскад», - подчеркнул эксперт.

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