Барсук отправил такси в кювет под Гродно 27.06.2023, 12:40

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Водитель пытался объехать внезапно выбежавшее на дорогу животное.

Такси вылетело в кювет и перевернулось на крышу в Гродненском районе, сообщили в областной ГАИ.

По данным инспекторов, вечером 27 июня 30-летний водитель Renault двигался по трассе Волковыск — Пограничный — Гродно со стороны деревни Индура. На 207-м километре дороги на проезжую часть внезапно выбежал барсук, и водитель, чтобы избежать наезд, принял правее, зацепил обочину и потерял управление. В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Водитель в аварии серьезных травм не получил. Животное погибло.

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