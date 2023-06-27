Барсук отправил такси в кювет под Гродно
- 27.06.2023, 12:40
- 1,720
Водитель пытался объехать внезапно выбежавшее на дорогу животное.
Такси вылетело в кювет и перевернулось на крышу в Гродненском районе, сообщили в областной ГАИ.
По данным инспекторов, вечером 27 июня 30-летний водитель Renault двигался по трассе Волковыск — Пограничный — Гродно со стороны деревни Индура. На 207-м километре дороги на проезжую часть внезапно выбежал барсук, и водитель, чтобы избежать наезд, принял правее, зацепил обочину и потерял управление. В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Водитель в аварии серьезных травм не получил. Животное погибло.