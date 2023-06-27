закрыть
27 июня 2023, вторник, 13:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Барсук отправил такси в кювет под Гродно

  • 27.06.2023, 12:40
  • 1,720
Барсук отправил такси в кювет под Гродно

Водитель пытался объехать внезапно выбежавшее на дорогу животное.

Такси вылетело в кювет и перевернулось на крышу в Гродненском районе, сообщили в областной ГАИ.

По данным инспекторов, вечером 27 июня 30-летний водитель Renault двигался по трассе Волковыск — Пограничный — Гродно со стороны деревни Индура. На 207-м километре дороги на проезжую часть внезапно выбежал барсук, и водитель, чтобы избежать наезд, принял правее, зацепил обочину и потерял управление. В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Водитель в аварии серьезных травм не получил. Животное погибло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина?
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина? Юрий Фельштинский