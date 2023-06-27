Соловьев вбросил фейк о «судьбоносном» заявлении Путина 3 27.06.2023, 12:45

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Владимир Соловьев

Пропагандист решил подставить Кремль в информационной войне после путча Пригожина?

Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о «судьбоносном» обращении президента РФ Владимира Путина к россиянам оказались фейком. Распространить его помог пропагандист Владимир Соловьев, передает The Moscow Times.

За полчаса до выступления Путина по телевидению вечером 26 июня российские СМИ анонсировали его цитатой Пескова: «Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России».

При этом «Интерфакс» и РБК ссылались на телеграм-канал пропагандиста Владимира Соловьева. Однако позднее выяснилось, что на самом деле Песков не говорил таких слов. Соловьев оперативно удалил свой пост с цитатой.

Несмотря на то, что СМИ ссылались на пропагандиста, первоисточником фейка был не он, а телеграм-канал журнала о звездах StarHit. Как выяснил The Bell, пост с фейковой цитатой появился в 21:29 по московскому времени и позднее был распространен другими каналами.

«Ну конечно [это фейк]. Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих», — заявил Песков после инцидента (цитата по «РИА Новости»).

Фейковая цитата пресс-секретаря президента завысила ожидания от экстренного выступления Путина. Фактически президент не сделал никаких значимых заявлений. Он поблагодарил мятежников ЧВК «Вагнер» за отказ наступать на Москву и предложил им подписать контракт с Минобороны либо уехать в Беларусь за основателем группировки Евгением Пригожиным.

«Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — сказал Путин.

Он также заявил, что «организаторы мятежа» потеряли адекватность, но понимали, что «мятеж в любом случае был бы подавлен». «Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе», — заявил глава государства. При этом Путин вновь не назвал Пригожина по имени.

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