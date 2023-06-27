На белорусско-польской границе очереди вырастут еще больше 1 27.06.2023, 12:47

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В чем причина?

Государственный таможенный комитет в официальном телеграм-канале предупредил водителей о возможных проблемах при пересечении границы через пункт пропуска «Козловичи» 29 июня.

Дело в том, что на этом погранпереходе запланированы ремонтные работы и будет отключено электричество с 8 часов утра до 11. Из-за этого возможно удлинение сроков оформления транспорта, следующего через пункт пропуска, предупреждает таможня.

В настоящее время «Козловичи» — единственный пункт пропуска на границе с Польшей, который оформляет и пропускает грузовики.

Как сообщал Charter97.org, пункт пропуска «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе с 10 февраля этого года официально приостановил оформление транспортных средств и лиц. Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Также Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.

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