На белорусско-польской границе очереди вырастут еще больше

На белорусско-польской границе очереди вырастут еще больше1
- 27.06.2023, 12:47
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В чем причина?
Государственный таможенный комитет в официальном телеграм-канале предупредил водителей о возможных проблемах при пересечении границы через пункт пропуска «Козловичи» 29 июня.
Дело в том, что на этом погранпереходе запланированы ремонтные работы и будет отключено электричество с 8 часов утра до 11. Из-за этого возможно удлинение сроков оформления транспорта, следующего через пункт пропуска, предупреждает таможня.
В настоящее время «Козловичи» — единственный пункт пропуска на границе с Польшей, который оформляет и пропускает грузовики.
Как сообщал Charter97.org, пункт пропуска «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе с 10 февраля этого года официально приостановил оформление транспортных средств и лиц. Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.
Также Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.