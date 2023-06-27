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Эксперт: Мятеж Пригожина получит продолжение

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  • 27.06.2023, 12:58
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Эксперт: Мятеж Пригожина получит продолжение

Созданный Кремлем «Франкенштейн» кусает за бока не только Путина.

Военный эксперт, бывший спикер ВСУ Владислав Селезнев считает, что мятеж владельца российской ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет иметь продолжение. Затишье в правящих кругах России свидетельствует о том, что гражданам не могут дать ответы, которые бы удовлетворили население.

Так в эфире телеканала FREEДОМ Селезнев прокомментировал тот факт, что после событий, которые всколыхнули Россию в эти выходные, более суток молчал Пригожин. Из поля зрения исчез глава Генштаба ВС РФ Герасимов, а Шойгу якобы посетил линию фронта. Отмалчивался и сам Путин.

«Мне кажется, что все эти персонажи ведут себя как старые бюрократы, которые затаились, выжидая, чья возьмет, чтобы присягнуть на верность новому диктатору. Очевидно, что в таких условиях, в которых оказалась РФ, она оказалась не просто так. Путин, развязав полномасштабную войну против суверенной Украины, сам загнал себя в тот же угол, и абсолютно правильное дано определение одним из наших западных партнеров по поводу того, что Путин создал «Франкенштейна» – ЧВК Пригожина, которая в настоящее время крепко кусает за бока не только Путина лично, но и в целом российскую силовую структуру и РФ в целом», – объяснил Селезнев.

Эксперт считает, что все эти чиновники молчат не просто так. В обществе РФ есть запрос на информацию, но власти не могут дать им ответы, которые бы удовлетворили россиян. Селезнев также убежден, что история с Пригожиным будет иметь продолжение, ведь его «поход» имел какое-то основание.

«Думаю, что не были разрешены те самые непримиримые противоречия, приведшие к мятежу Пригожина. А значит, продолжение истории мы будем видеть и дальше. Так, сейчас представители ЧВК возвращаются в летние лагеря. Они расположены на территории временно оккупированной части Луганской области. А на территории Ростовской области в районе Молькино расположена главная база ЧВК «Вагнер». Она так и не блокировалась во время этих удивительных событий некоего ростовского цирка. База не блокировалась, а это значит, что и потенциал у Пригожина есть, и думаю, что мы еще впереди увидим немало замечательных событий, которые сейчас закрыты туманом войны. Но, тем не менее, неразрешенные противоречия в конце концов как нарыв прорвут, соответственно, РФ накроет та же волна сопротивления, революционной ситуации, гражданской войны», – добавил бывший спикер ВСУ.

Он также напомнил, что основным источником событий этих выходных была пресс-служба самого Пригожина. Зато Путин скрылся из виду.

«Только через 12 часов на экране появился испуганный Путин, что-то там грозно заявил, но в конце концов все его угрозы были трансформированы в то, что все «вагнеровцы», участвовавшие в мятеже, прощены, а сам Пригожин выбывает на территорию Республики Беларусь. Путин и его окружение продемонстрировали свою полную импотентность и неспособность эффективно действовать, когда у них возникают такого рода кризисные ситуации. Ведь мятеж Пригожина – это не первая сложная ситуация, с которой столкнулась РФ», – резюмировал Селезнев.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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