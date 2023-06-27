Эксперт: Мятеж Пригожина получит продолжение 3 27.06.2023, 12:58

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Созданный Кремлем «Франкенштейн» кусает за бока не только Путина.

Военный эксперт, бывший спикер ВСУ Владислав Селезнев считает, что мятеж владельца российской ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет иметь продолжение. Затишье в правящих кругах России свидетельствует о том, что гражданам не могут дать ответы, которые бы удовлетворили население.

Так в эфире телеканала FREEДОМ Селезнев прокомментировал тот факт, что после событий, которые всколыхнули Россию в эти выходные, более суток молчал Пригожин. Из поля зрения исчез глава Генштаба ВС РФ Герасимов, а Шойгу якобы посетил линию фронта. Отмалчивался и сам Путин.

«Мне кажется, что все эти персонажи ведут себя как старые бюрократы, которые затаились, выжидая, чья возьмет, чтобы присягнуть на верность новому диктатору. Очевидно, что в таких условиях, в которых оказалась РФ, она оказалась не просто так. Путин, развязав полномасштабную войну против суверенной Украины, сам загнал себя в тот же угол, и абсолютно правильное дано определение одним из наших западных партнеров по поводу того, что Путин создал «Франкенштейна» – ЧВК Пригожина, которая в настоящее время крепко кусает за бока не только Путина лично, но и в целом российскую силовую структуру и РФ в целом», – объяснил Селезнев.

Эксперт считает, что все эти чиновники молчат не просто так. В обществе РФ есть запрос на информацию, но власти не могут дать им ответы, которые бы удовлетворили россиян. Селезнев также убежден, что история с Пригожиным будет иметь продолжение, ведь его «поход» имел какое-то основание.

«Думаю, что не были разрешены те самые непримиримые противоречия, приведшие к мятежу Пригожина. А значит, продолжение истории мы будем видеть и дальше. Так, сейчас представители ЧВК возвращаются в летние лагеря. Они расположены на территории временно оккупированной части Луганской области. А на территории Ростовской области в районе Молькино расположена главная база ЧВК «Вагнер». Она так и не блокировалась во время этих удивительных событий некоего ростовского цирка. База не блокировалась, а это значит, что и потенциал у Пригожина есть, и думаю, что мы еще впереди увидим немало замечательных событий, которые сейчас закрыты туманом войны. Но, тем не менее, неразрешенные противоречия в конце концов как нарыв прорвут, соответственно, РФ накроет та же волна сопротивления, революционной ситуации, гражданской войны», – добавил бывший спикер ВСУ.

Он также напомнил, что основным источником событий этих выходных была пресс-служба самого Пригожина. Зато Путин скрылся из виду.

«Только через 12 часов на экране появился испуганный Путин, что-то там грозно заявил, но в конце концов все его угрозы были трансформированы в то, что все «вагнеровцы», участвовавшие в мятеже, прощены, а сам Пригожин выбывает на территорию Республики Беларусь. Путин и его окружение продемонстрировали свою полную импотентность и неспособность эффективно действовать, когда у них возникают такого рода кризисные ситуации. Ведь мятеж Пригожина – это не первая сложная ситуация, с которой столкнулась РФ», – резюмировал Селезнев.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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