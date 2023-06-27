«Весь педагогический коллектив был поражен» 1 27.06.2023, 13:12

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Учительница поделилась смехотворным случаем из практики.

В редакцию сайта Charter97.org написала читательница Светлана из Минска:

- Увидела на сайте заголовок новости о том, что белорусы теперь могут отдыхать в санаториях за счет государственного бюджета 15 дней. Сначала обрадовалась - неужели каждому из нас выпадет такая благополучная возможность?

Когда прочитала внимательно текст, то была разочарована - это Минздрав просто изменил норматив. По этому поводу вспомнила один смехотворный случай из моей служебной практики.

Я много лет работала в системе образования, последний раз – в одной из минских школ учительницей английского языка. Как только получила первую зарплату, заметила, что из нее высчитали деньги на так называемые «профсоюзы». Пришлось пояснить, что к этой организации я отношения не имею, как и не имею желания дарить ей мои деньги. С большой неохотой мне вернули удержанную сумму и больше не взимали.

Вдохновленная моим примером, следом за мной вышла из ФПБ учительница истории, за ней – следующие. Когда количество беженцев из государственного «профсоюза» достигло четырех, администрация школы обеспокоилась. Пятую желающую уже не выпустили из когтей «федерации». Правда, ее не запугивали, не наказывали, а даже дали направление в санаторий. Весь педагогический коллектив был поражен: впервые в истории учебного заведения поправлять здоровье за государственный счет поехала обычная учительница.

Всем известно, что белорусские санатории стоят как греческие отели, поэтому за свои деньги мало кто из белорусов там отдыхает. А вот за деньги государственные (то есть народные, из налогов граждан взятые) туда направляется разнообразное начальство, служащие многих карательных органов.

По моему мнению, санаторное оздоровление за государственный счет следует оставить для отдельных групп населения, например, больных детей либо взрослых с какими-то тяжелыми заболеваниями. Остальным нужно платить достойную зарплату. Тогда каждый белорус сам выберет, где ему на заработанные деньги скоротать отпуск - на Нарочи или на Сицилии. Но выбор отдыха, как и всего остального, у нас появится только в новой демократической Беларуси.

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