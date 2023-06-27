Трон пошатнулся Наталья Пелевина, «Апостроф»

27.06.2023, 13:22

Дворцовый переворот и сценарий с табакеркой в РФ стали реальными.

Восстание ЧВК «Вагнер» Пригожина против российской власти нанесло серьезный удар лично по Владимиру Путину. И даже то, что Прижогин в итоге «свернул лавочку» и не зашел в Москву - в любом случае сыграет свою роль.

Это путь в один конец – плохой для сегодняшнего режима и всех, кто с этим режимом связан. Если прозвучало, что нормы закона – это так… Понятно, что в России уже давно не существует какого-то права, каких-то исполняемых законов. Но если на официальном уровне говорится, что это все «резиновое», это может привести к анархии.

Есть такое выражение: «А что, так можно было?». Это тот самый случай, когда есть понимание, что некая форма анархии в россии считается нормальной. Следующий заход мятежа может быть вполне успешным. И в этом направлении ситуация будет развиваться. Все, что было невозможным еще несколько дней назад, до этого события, теперь стало абсолютной реальность. Конечно, далеко не все обладают таким человеческим или военным ресурсом, как ЧВК «Вагнер», но между тем... Какие-то еще несогласные люди могут позволить себе что-то такого же рода. Но не только это.

Трон под Путиным пошатнулся, его сакральность уничтожена. Более 20 лет его аппарат, подконтрольные СМИ делали из него некую сакральную фигуру. Больше этого нет. Таким образом, это приближает и потенциальный дворцовый переворот. Все те люди, которые боялись пикнуть, боялись собраться по двое-трое, чтобы начать придумывать, что делать с Путиным…

Там мало кто доволен нынешней ситуацией. Они не то, чтобы против против войны – они сволочи все там – но даже из своих шкурных интересов их сегодняшняя ситуация мало устраивает. Просто все страшно боялись Путина. Но сегодня, после того, что сделал Пригожин, путина стали бояться меньше в его собственном окружении. Поэтому дворцовый переворот, сценарий с табакеркой стали значительно более реальными в результате этих действий Пригожина.

Поэтому то, что случилось, очень выгодно России, потому что власть пошатнулась в первый раз по-настоящему за 23 года путинского правления. И теперь разные сценарии окончания и краха этого режима вполне возможны. Теперь настоящая сокрушительная победа Украины стала значительно более реальна.

Путина отмывают

Сейчас чиновники, а также пропагандисты отрабатывают спущенную версию о том, что ничего такого не произошло. В первую очередь, чтобы как-то компенсировать огромную дискредитацию путина, которая произошла в результате этого мятежа. Это первая причина.

Вторая причина – все знают, что Пригожину и его людям были даны гарантии о закрытии имеющихся уголовных дел, дальнейшем непреследовании их со стороны правоохранительных органов и их безопасность. Поэтому если власть гарантирует этим людям безопасность, чиновники и пропагандисты вынуждены в эту же дуду дудеть.

Другое дело, что существуют некоторые так называемые независимые телеграм-каналы, которые не являются пропагандистами на зарплате. Там много возмущений по этому поводу. Те же z-патриоты говорят, что это все предатели, которые ушли, еще и убили российских солдат, когда сбивали самолеты и вертолеты, и все им сошло с рук – это как вообще.

А Симоньян и прочие уже говорят, что, конечно, ничего страшного в нарушении юридических норм не было, потому что на кону была гражданская война. Это говорит Симоньян, а все остальные пытаются в этой ситуации отмыть Путина.

Наталья Пелевина, «Апостроф»

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