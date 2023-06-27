Как изменились денежные переводы белорусов в страну и из нее 27.06.2023, 13:24

Несколько интересных закономерностей.

Вышли свежие данные о денежных переводах, которые осуществляются через международные системы переводов. Речь здесь идет в основном о деньгах, которые рядовые беларусы в частном порядке получают из-за границы или, наоборот, посылают за рубеж. Мы заметили сразу несколько интересных закономерностей, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Традиционно объем переводов в Беларусь больше, чем из страны, ситуация не изменилась и по итогам первого квартала 2023 года: из страны отправили $33 млн, а в страну пришло $42 млн. Но при этом объем переводов как в страну, так и из страны находится на минимуме за последние несколько лет. Для сравнения, в первом квартале 2022 года статистика была следующая: беларусы отправили из страны $40,8 млн и получили из-за границы $72,4 млн.

Общее падение связано со многими факторами, главный из них — значительное сокращение возможностей совершать переводы между республикой и большинством иных стран в связи с тем, что многие платежные системы перестали работать в Беларуси. Кроме того, значительные ограничения вводят и объявленные санкции.

Также мы видим, что сильно снизилась величина среднего перевода как из Беларуси, так и в Беларусь. При этом, посмотрев на график, вы увидите, что впервые за шесть лет показатели поменялись местами — размер среднего перевода из страны стал меньше, чем размер среднего перевода в республику. В итоге сложилась следующая картина: из Беларуси средний перевод составлял в первом квартале $211, а в Беларусь — $271. При этом перевод из Беларуси за последний год даже не упал, он рухнул — в третьем квартале 2022 года он составлял $525.

И еще одна интересная деталь. Давайте посмотрим на разницу между полученными и отправленными переводами за последние 7 лет. Как мы говорили ранее, все это время мы наблюдали ощутимый перевес в сторону поступающих денег: то есть беларусы больше получали валюту в страну, чем ее отправляли. И долгое время разница этих показателей оставалась относительно стабильной: порядка $30-40 млн за квартал. То есть, в год выходило стабильно выше $100 млн — вполне приличный дополнительный источник поступлений валюты в страну.

Но с началом полномасштабной войны в Украине произошел глобальный обвал разницы с плюс $37,2 млн во втором квартале 2022 года до минус $20 млн в третьем квартале. После этого баланс восстановился, но уже не выдает такие впечатляющие цифры как ранее, составляя плюс $5,6 млн в четвертом квартале 2022-го и $9 млн в первом квартале 2023-го. Если динамика сохранится, в этом году положительное сальдо составит около $30-40 млн — то есть минимум втрое меньше, чем раньше.

Что все это значит для белорусов? На самом деле, главная трагедия лежит не столько в экономической, сколько в социальной плоскости. Проблемы с переводами в страну и из нее в условиях, когда из республики выехали сотни тысяч человек, значительно затрудняют контакт между близкими людьми. Уехавшие специалисты с трудом могут поддержать пожилых родителей, оставшихся в стране. И наоборот, тем, кто остался в стране и еще способен стабильно зарабатывать, все сложнее поддерживать, например, уехавших на учебу студентов. Разрушаются связи, возникают проблемы, которые, казалось, уже были полностью исчерпаны в XXI веке — человек, находящийся от тебя буквально за несколько сотен километров, становится действительно «далеко».

А еще мы можем предположить, что сложившаяся тенденция будет сильно стимулировать создание серых схем перетекания валюты через границу. Уже сейчас, возможно и из-за этого, мы фиксируем рост доли «налички» в общем объеме широкой денежной массы (на нее уже приходится 12–13% всех денег в экономике). Рост наличных платежей, а следом и разного рода «схем», станет очередной приметой возвращения 90-х. На этой экономической развилке есть только два пути - или в 80-е с введением валютных ограничений, или курс на восстановление относительно свободного перемещения капиталов. Пока что первое видится все более вероятным.

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