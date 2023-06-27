«Это увлекает сильнее, чем TikTok!» 7 27.06.2023, 13:46

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Истории белорусов, которые абсолютно все заказывают онлайн из Китая и США.

В 2023 году онлайн-шопинг — дело быстрое и нехитрое: нашел товар, закинул в корзину, выбрал время доставки, заварил кофе в ожидании курьера. Но так только в том случае, если и вы, и интернет-магазин находитесь в Беларуси. Заказы же из-за границы у многих ассоциируются с аукционными «лотереями», нервотрепкой из-за потерянных посылок и китайским ширпотребом с дурацкими названиями в стиле «новый пользовательский человек джерси футбол», пишет onliner.by.

История первая. Как покупки из Китая заменили семейной паре TikTok

Вова и Ксюша заказывают товары на китайском Taobao около полугода, но уже нырнули в это хобби с головой: скоро придет их одиннадцатая по счету большая посылка. Настолько большая, что ребята даже расстроились, что интервью мы берем до ее прибытия. Но любезно собранная ими на столе кучка из последних заказов все равно выглядела внушительно. От губной гармошки до детского велосипеда и чемодана — чего там только не было!

— Это увлекает сильнее, чем TikTok! Там даже алгоритм рекомендаций похожий: он подстраивается под тебя и подсовывает товары, которые могут тебе понравиться. Иногда мы можем уложить ребенка спать и залипнуть до часа ночи, листая товары.

Taobao — это крупнейший китайский интернет-магазин. Его владелец Джек Ма — один из самых богатых людей Китая и единственный в истории бизнесмен из Поднебесной, чье фото побывало на обложке Forbes. Когда узнаешь об этом, снисходительное отношение к магазину как к очередному «Алику» со смешными названиями товаров куда-то улетучивается.

— Смешные названия товаров тут есть, но это проблема исключительно нашего переводчика. «Потерян ребенок» — это значит, что товара нет в наличии, к примеру. А размеры женской обуви 41+ нужно искать в разделе «Большая женщина». Но в остальном это очень технологичная штука. Смотри, что она может!

Ксюша фотографирует на телефон Вову в полный рост. За пару секунд приложение находит вообще все вещи, что на нем надеты, вплоть до носков — сразу с ценами и предложениями от Taobao. У меня технологический ступор — как у ребенка, который впервые увидел самооткрывающуюся дверь в супермаркете.

— А если загрузить сюда фотку условной девушки-модели из Pinterest, найдет все, что есть на ней, включая лак для ногтей того же цвета. Теперь понятно, почему мы не хотим возвращаться к обычным офлайн-магазинам? — говорит Ксюша.

Первые заказы, штаны-подстрелы и посредники из Китая

Как работает доставка с Taobao? Сложно, но интересно. Юридически площадка не посылает заказы за пределы Китая: официально это исключительно внутренний сервис. Но не беда, вам помогут китайские посредники — за небольшой, практически неощутимый процент. Все ваши заказы отправляются сначала на их частные склады, где сортируются в отдельную большую посылку, а затем отправляются к вам транзитом через Москву.

У посредника Ксюши и Вовы, к примеру, 10 тыс. клиентов, собственный большой склад и отличные отзывы.

— В среднем посылка идет от двух недель до месяца. Да, долго, и сумма за доставку порой раза в три больше, чем цена самого товара. Но анекдот в том, что даже так выходит недорого.

При оформлении заказа с Taobao, по словам ребят, нужно учесть три критерия.

Первое: нужно четко просчитать размер вещи, если вы заказываете одежду. Китайцы, понятное дело, по антропометрии сильно отличаются от европейцев, так что на их метрики даже нет смысла обращать внимание. Благо почти везде в приложении указан точный размер в сантиметрах, поэтому, вооружившись сантиметровой лентой и знаниями алгебры за третий класс, можно рассчитать все заранее, чтобы не обломаться.

— Единственный наш заказ, который можно назвать неудачным, был самый первый — именно потому, что я по незнанию не стал ничего мерить, а просто заказал обувь своего 44-го размера, самые большие штаны не глядя и так далее.

В итоге выяснилось, что нужно было брать обувь минимум на два размера больше. А про штаны я молчу: это главная боль одежды из Китая.

Вова на полминуты скрывается в комнате и выходит в очевидных «подстрелах» на полголени. Жалко, но, с другой стороны, китайцы не рассчитывали, что их штаны будет носить почти двухметровый белорус, так что обвинить их и правда не в чем.

Почему килограмм болтов на Taobao «тяжелее» килограмма телевизора

Второй важный момент при составлении заказа: нужно обязательно просчитать его вес. Цена за доставку килограмма чего-либо из Китая — 20 рублей. Тут тоже понадобится школьная математика: простое отношение ценности вещи к ее весу.

— Недавно друг попросил меня заказать каких-то болтов и саморезов из Китая. Ну я ему сразу и объяснил, что сама их стоимость на Taobao будет копеечная, но за те деньги, что ты отдаешь за доставку, ты бы и здесь смог найти все эти болты. Но есть и обратные примеры. Видел в Instagram рекламу многофункциональной кухонной мойки со всякими прибамбасами?

Вова показывает видео. Странно, но я действительно видел эту рекламу. Крутая, выглядит как Mercedes от мира моек.

— Так вот, с учетом доставки и вместе со смесителем она обойдется где-то в 250 рублей. Это минимум раза в три дешевле, чем искать что-то подобное офлайн. Наша знакомая недавно заказала такую — осталась в восторге.

Третий важный критерий при закупке на Taobao — отзывы. Китайцы очень любят писать отзывы, фотографировать каждый шовчик купленной вещи, даже снимать видеообзоры. Более того, сам Taobao поощряет такую активность и дает бонусы.

— Нужно обязательно лезть в комменты и все это переводить, читать, смотреть и делать выводы. Если у одного продавца чуть дешевле, но рейтинг ниже 4,7 и мало отзывов, лучше не рисковать. Возьмите чуть дороже, но будьте спокойны.

Pumh, Abibas, New Baida — как не нарваться на паль?

Помимо этих трех основных советов, безусловно, у опытных покупателей на Taobao есть куча своих мелких лайфхаков. Хотя, зная эту базу, уже можно покупать и быть уверенным, что все будет окей.

— Ни разу за это время не приходил сломанный либо некачественный товар. Вообще, отношение к Китаю как к синониму слов «некачественный» и «паленый» — это прошлый век.

Если брать, к примеру, одежду, то на Taobao можно купить как люксовый оригинал со всеми бирками и кодами, которые пробиваются на официальных сайтах брендов, так и какую-нибудь дешевую реплику. Причем отличить одно от другого просто: в подделках на Taobao меняют пару букв в названии. Получается забавно: Pumh, Abibas, New Baida. Ну и стоят они по 20 рублей за пару, так что тут точно не ошибешься.

За эти полгода Ксюша с Вовой так увлеклись онлайн-шопингом в Китае, что сейчас помогают оформлять заказы всем знакомым и даже завели Instagram, где делятся своими лайфхаками.

— Помимо того, что это выгодно и удобно, это еще и тупо весело!

На Taobao можно найти вообще все, и порой ты натыкаешься на абсолютно безумные штуки типа пододеяльника с лицом какого-то китайца или шлепок в форме вареных раков. Мы даже завели чатик с друзьями, где скидываем скрины самых прикольных находок.

От игрушечного паровозика до холодильника — как растут аппетиты на онлайн-заказы?

Мы сидим за столом и играемся со странным китайским паровозиком с Taobao. Вова надувает маленьким насосом шарик на крыше вагончика, а затем он едет по столу на «шариковой» тяге, выпуская воздух. Вау — ну кто, кроме китайцев, вообще мог бы такое придумать?

Из забавных планов на покупки у ребят еще идея закупиться чипсами с кучей экзотических китайских вкусов и приобрести мини-приставку, при подключении которой к телевизору можно будет рубиться в Super Mario и еще 200 различных игр со старой доброй Sega.

— Всего 79 рублей, а такая крутая штука! Еще и два беспроводных джойстика к ней. Как минимум несколько веселых вечеров с друзьями обеспечены.

Но это все, надо признать, мелочи и игрушки, хоть и весьма прикольные. Спросил у ребят, готовы ли они довериться Taobao настолько, чтобы заказать что-то действительно дорогое и масштабное.

— Конечно! Я сейчас думаю купить холодильник. Вроде нашел подходящий вариант, надо все рассчитать.

История вторая. Тринадцать лет заказов на eBay и тысячи долларов на онлайн-охоту

Коля — пионер онлайн-покупок. Свою первую посылку он заказал еще в 2005-м, и тот факт, что все принесли в целости, сохранности и прямо под дверь, изменил его взгляд на жизнь. Ну ладно, как минимум на шопинг. Начиная с 2010-го он регулярно заказывает что-то онлайн. Только за последние три года и только с одного eBay Коле пришло около 400 различных товаров.

— У меня дома буквально не осталось вещей, купленных в «аналоговых» магазинах. Я не люблю ходить и выбирать, мне классно, что все товары есть у меня в телефоне и я могу сравнить все наглядно.

В отличие от Ксюши с Вовой, магазинам из Китая Коля предпочитает классический eBay. Эта торговая площадка совмещает в себе функции как интернет-магазина с новыми вещами, так и барахолки, где вещи покупаются с рук — в основном из США и европейских стран, что особенно ему нравится.

— Я в этом плане хищник-стервятник. Нести капитализму деньги за что-то новое — спасибо, нет. Я лучше подожду пару месяцев, когда волна хайпа спадет, кто-нибудь наиграется, заскучает и выложит нужную мне почти новую штуку на аукцион, но уже значительно дешевле. И то я за нее с ним еще и обязательно поторгуюсь. В этом тоже есть элемент игры.

Пять сноубордов, пять наушников и по зарядке для iPhone в каждой розетке

Принцип заказа на eBay в целом такой же, как и в случае с Taobao: для пересылки в Беларусь вам нужен будет посредник. Люди, которые покупают много товаров в США, арендуют специальные ячейки на складе, с которого заказы уже переправляют через океан. У Коли тоже есть такая ячейка.

— У меня есть знакомые в Америке, но с теми объемами, в каких заказываю я, было бы некультурно каждый раз просить их собирать это у себя и пересылать мне. А так у меня есть своя полка на складе, где мое добро хранится и никому не мешает. Но бывает, что приходится дергать и обычных людей. Вот, например, нашел редкие сноубордные штаны в магазине во Франции — пришлось через друзей искать какого-нибудь жителя страны, чтобы принял посылку и переслал. Просто на респекте: я же нормальный пацан, тоже потом чем-нибудь им помогу.

Разных сноубордов у Коли, кстати, целых пять. Столько же разноцветных наушников одной марки. Он говорит, что так удобнее: и ко всем лукам подходит, и в разных комнатах разложить можно, подключив к разным устройствам. Также в каждой розетке в каждой комнате у Коли торчит по зарядке для iPhone и прочих портативных гаджетов, чтобы лишний раз не бегать и не искать нужную. Желательно, чтобы провода и «кубики» сочетались по цветам. Также у него несколько рюкзаков, в каждом из которых всегда лежит по пауэрбанку. Естественно, все это заказано на eBay и других онлайн-маркетплейсах.

— Я не считаю, что это нездорово: я ведь действительно всем этим пользуюсь.

Кто-то может сказать: «На фига эти очередные проводки одного цвета, зачем заморачиваться?» А я отвечу: «Камон, да это стоит как две кружки пива в баре. Ты их выпьешь, сходишь в туалет — и все, этих денег как не бывало. А у меня останется что-то, что будет мне нравиться и упрощать жизнь».

Да и вообще, у каждого своя призма восприятия. Люди думают: вот если бы у них было столько всякого «хламья», дома точно был бы беспорядок. А у меня все на своем месте и имеет свое назначение.

По словам Коли, совсем, казалось бы, ненужные вещи он заказал только дважды, и то в итоге они ему пригодились.

— Это были шумомер и лазерный дальномер. Купил просто потому, что было прикольно и сильно выгоднее, чем по оригинальной цене.

Вообще, если я вижу, что появился товар по цене в пять раз ниже рыночной, покупаю не думая: в хозяйстве сгодится.

В итоге наличие шумомера обрело смысл, когда под окном рядом с проспектом среди ночи ревели байкеры, а дальномер облюбовали родители, когда делали ремонт в квартире. Папа сказал, что штука класс, стены только им и обмеряли.

Велосипед по цене малолитражки, пятьдесят пар кроссовок и вопросы от таможни

Самые дорогие покупки Коля посвятил своим хобби — путешествиям и велосипедам. Когда во время пандемии он узнал про байкпакинг (туризм на велосипедах, обвешанных сумками), то решил, что должен собрать идеальное транспортное средство с полным комплектом всего, что нужно, для путешествий. На это у него ушло пару лет и сумма, сопоставимая с ценой малолитражки.

— Съездил ли я хоть в одно путешествие? Нет! Но я точно к нему готов. Осталось купить правильные теплые носки — все, полный комплект. И хотя я еще не опробовал велик в деле, мне просто приятно смотреть на него даже в квартире. После покупки носков вряд ли найду причину не выехать на нем в этом году.

С налоговой у мужчины проблем никогда не было, потому что все заказы он делает прозрачно и легально. Лишь однажды его вызвали в таможенную службу, чтобы уточнить, зачем же ему все-таки сразу семь пар кроссовок.

— Ну как зачем? Семь дней недели — семь пар кроссовок, товарищ начальник, такой ответ. А вообще, кроссовок у меня дома пар пятьдесят: мне нравится спортивная обувь. Пообщались, попрощались, и я спокойно ушел домой с посылками.

Как потратить на eBay $14 тыс. за полтора года, но сэкономить в два раза больше

За 13 лет плотного онлайн-шопинга какие-то проблемы с посылками были всего пару раз. Битыми или испорченными вещи не приходили вообще. На онлайн-барахолках Коля сэкономил очень много денег. Но все же стоит отметить: и потратил немало. В самые «жирные» времена сумма трат белоруса за полтора года активных закупок на eBay составила $14 тыс.

— Я, конечно, немного офигел от этой цифры, но потом вспомнил, что в нее вошли и чужие посылки, которые я помогал оформлять: кому-то хороший компьютер заказал, кому-то еще что. Но все равно две трети из них — мои заказы. Кредиты я никогда не брал, проблем с деньгами не испытываю, а удовольствие все это мне приносит огромное. Так что ни о чем не жалею.

Самое приятное, как говорит Коля, во всем его онлайн-шопинге то, что про каждую вещь у него есть что рассказать: как он выловил редкий товар, торговался с продавцом, истории о его новых увлечениях, часах, проведенных на YouTube, чтобы понять, как та или иная штука работает и почему она лучше других. Выходит, вся эта онлайн-охота Коли-хищника — это не только про «бытовуху» и выгоду, но и про впечатления. А впечатления, как известно, стоят любых денег.

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