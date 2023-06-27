Путин, запинаясь и глотая слова, рассказал о гражданской войне в России 8 27.06.2023, 13:49

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Растерянный глава Кремля смог продержаться перед военными лишь полторы минуты.

Вооруженным силам РФ и военным удалось фактически остановить гражданскую войну, заявил

Президент РФ Владимир Путин обратился сегодня к представителям силовых структур, которых собрали на Соборной площади Кремля.

Путин выступал неуверенно, запинаясь и проглатывая слова, отмечает Ateobreaking.

Глава Кремля заявил, что Россия оказалась на грани гражданской войны, которую в последний момент «удалось остановить».

Итогом смуты, по словам Путина, для России стал бы хаос. Но участники мятежа, который поднял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, «увидели, что армия и народ не с ними», сказал президент РФ, обращаясь к одетым в парадную форму силовикам.

По данным ТАСС, для выступления президента на Красную площадь пригнали 2,5 тысячи военных, правоохранителей и сотрудников других силовых структур. Среди них был в том числе глава Минобороны Сергей Шойгу, отставку которого по требованию Пригожина прогнозировали z-военкоры.

Длившееся лишь полторы минуты выступление Путина стало третьей публичной речью российского президента после того, как танки и бронетехника «Вагнера» взяли Ростов, прошли маршем по Центральной России и оказались в 200 км от Москвы.

Накануне в скомканном телеобращении к нации Путин заверял, что никакого угрозы его режиму не существовало. «С самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен», — говорил он.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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