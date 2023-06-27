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Пенсионерка из Кричева: Болтовня про дешевый газ – сказка не для нас

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  • 27.06.2023, 13:52
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Пенсионерка из Кричева: Болтовня про дешевый газ – сказка не для нас

Оплата коммунальных услуг ощутимо бьет по карманам белорусов.

«Прочитала сегодня, что Лукашенко подписал «очень выгодный контракт» по цене на газ. Вот только обычные белорусы этой выгоды не почувствуют, ведь платим мы за газ бешеные деньги», - написала в редакцию сайта Charter97.org читательница из Кричева.

«Я уже на пенсии, живу трехкомнатной квартире в доме на четыре семьи. Отапливаем газом. Так тот газ зимой забирает не менее шестой части моей пенсии и это лишь часть коммунальных услуг», - рассказала она.

Пенсионерка поделилась, что летом, когда квартиру отапливать не надо, каждый месяц хоть 20 долларов старается купить: «Чтобы зимой не сосать лапу».

Жительница Кричева подчеркивает, что «болтовня про дешевый газ – это сказка не для нас. Очевидно, что деньги за дешевый газ оседают в карманах режима. Это одна из форм поддержки, которую Путин дает здешнему деспоту».

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