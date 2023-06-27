Шел Пригожин по России 2 Александр Кнырович, «Белсат»

27.06.2023, 14:03

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Безлюдно было кругом – ни Росгвардии, ни армейских подразделений, ни полиции.

Шел Пригожин по России. Шел лесами, шел полями и никто его не останавливал. Зашел в Ростов, город с населением 1,135 млн человек, месторасположение самого главного штаба всей военной операции против Украины. Занял все военные объекты, в том числе и аэродром, поговорил с не успевшими убежать высокими военными чинами. О чем говорил? Ну так, о житье-бытье: мол, как дома? Семья? Все в порядке?

Посидел, перекурил и пошел дальше. Прошел Воронеж, где загорелась нефтебаза. Случайно, наверное. Ну совпадение, бывает ведь, правда?

Заодно 19 жилых домов там же тоже сами себя повредили. Просто не очень аккуратные жители живут в областном центре. Не привыкшие они к таким гостям, пугаются.

Пошел дальше. По пути ему встречались разные летающие аппараты. Ну а как им не встречаться? Лето все-таки, жара, вот и летает в воздухе не пойми что. На этот случай у Пригожина «с собой было» кое-что из ПВО – и один транспортный самолет плюс от двух до семи вертолетов (данные разнятся) теперь уже никуда не полетят. Интересно, по какой статье их спишут?

И без людских потерь не обошлось. Точное количество погибших колеблется от 13 до 20 человек. Это летчики, прошедшие длительную и дорогостоящую подготовку. Наш герой признал ошибку: мол, парень-наводчик погорячился, перенервничал (от трех до восьми раз), но ошибку признаем и выплатим пострадавшим по 5 млн рублей. И пошел он дальше.

Безлюдно было кругом – ни Росгвардии, ни армейских подразделений, ни полиции. Даже завалящих ДПС-ников не видно было. Только таджики дорогу перекапывают зачем-то…

Шел-шел и, (не дойдя 200 км до Москвы, остановился), устал. Тут-то и услышал он звонок своего мобильника самой что ни на есть вражеской марки. И звонил ему до боли знакомый голос, и привет передавал, и предлагал заглянуть в гости вместе с друзьями. Так и сказал – ну чего ты там в этой Москве не видел? Третьяковку эту? Лужники? Или Мавзолей? Так Ленин на месте лежит, не волнуйся, я не так давно проверял.

Размяк от таких речей Евгений, посмотрел на крест местной церкви, махнул своим рукой и сказал – да и черт с ней, с этой Москвой, пора бы и о себе подумать, разворачивай оглобли!

В Москве же суетились, готовились к визиту гостя, даже специальный указ издали, мол, это раньше он нам был друг и близкий боевой товарищ, но это мы тогда не рассмотрели, а сейчас нам все стало понятно – враг, волк в овечьей шкуре. Мы раньше обманывались, ну с кем не бывает, и совершенно зазря позволили ему все… Ну, вот это вот все, которое…

Сюжет «бунта выходного дня» дает 100 баллов вперед любому голливудскому боевику. Где там Кэмерон? Какие там синие человечки? Какие «люди воды» и аватары? Тут такие сюжеты, что вся гильдия американских сценаристов может не прекращать забастовки, они просто не нужны.

И кино это о слабости российской власти. «Великий Путин» смог противопоставить кучке взбунтовавшихся наемников (которых сам же и выкормил с руки) только очередной набор проклятий. И, что самое страшное для его имиджа, они так и не были реализованы.

Человек, бросивший вызов его абсолютной власти, потрясший основы государства, заодно и убивший более десятка граждан России в непосредственной близости от Москвы, не понесет никакого наказания.

Что вы думаете о силе такого правителя? И что теперь о нем думают его коллеги? Нет, не в Вашингтоне или Брюсселе, там давно все понятно, а коллеги в Стамбуле, Тегеране или Пекине? Просто представьте, как этот «цирк с конями» выглядит с некоторого расстояния.

Александр Кнырович, «Белсат»

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