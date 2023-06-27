Названы причины, почему некоторые люди всегда остаются стройными 27.06.2023, 14:09

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Команда исследователей изучила данные почти двух тысяч стройных и здоровых людей.

Согласно последнему исследованию в области генетики, выяснилось, что сила воли не является единственным фактором, определяющим, почему некоторые люди остаются стройными на протяжении всей своей жизни.

Об этом сообщает PLoS Genetics.

Ученые предполагают, что основой этого явления являются генетические мутации. Для разгадки причин набора лишнего веса команда исследователей из Университета Кембриджа провела исследование, изучив ДНК почти 2 тысяч стройных и здоровых людей без расстройств пищевого поведения.

Полученные данные были сопоставлены с геномами почти 14 тысяч людей с разным весом, доступных в Геномном исследовательском центре — Институте Сергера. В результате были обнаружены новые генетические мутации, связанные с ожирением или поддержанием стройной физической формы.

«Наше исследование впервые демонстрирует, что здоровые стройные люди остаются такими прежде всего потому, что имеют меньшее количество генов, способствующих набору лишнего веса. Легко сделать поспешные выводы и критиковать людей за их лишний вес, но наука показывает, что все намного более сложно. Мы гораздо меньше контролируем наш вес, чем принято думать», — объясняет доктор Садаф Фаруки.

Новые исследования полностью раскрывают тайну того, почему некоторые люди никогда не набирают лишний вес. В настоящее время ученым неизвестно, как именно обнаруженные мутации влияют на аппетит или способность к поддержанию постоянного веса. Генетики планируют провести дополнительные исследования, чтобы понять, как помочь тем, кто не обладает подобным генетическим кодом.

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