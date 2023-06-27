Глава Росгвардии объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» по России 4 27.06.2023, 14:16

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Золотов рассказал, почему Пригожина не могли остановить вплоть до Подмосковья.

ЧВК «Вагнер» продвигались без серьезного сопротивления по территории России из-за концентрации сил у Москвы, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов, сообщает РБК.

«Мы концентрировали все кулаки, все силы на подступах к Москве. Потому что, если разбрасывать группировки, они бы прошли как нож сквозь масло», — сказал он.

Золотов добавил, что «нужно было сосредоточить кулак для отражения», а президент Владимир Путин не сомневался в пресечении попытки мятежа, с которым постоянно был на связи: «Говорили о проведении спецоперации по защите Москвы и подступов к Москве», — рассказал он.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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