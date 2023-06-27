В Бобруйске дважды за четыре дня массово отменяли рейсы маршрутных автобусов 27.06.2023, 14:17

Причиной указывается болезнь водителей.

Дважды за последние четыре дня в Бобруйске отменяли рейсы маршрутных автобусов — 24 и 27 июня. Информация об этом появилась на сайте бобруйского филиала автобусного парка №2 «Могилевоблавтотранса».

На прошлой неделе были отменены десятки рейсов на пяти маршрутах. Сегодня сообщается об отмене рейсов на двух маршрутах. В обоих случаях причиной называется болезнь водителей парка и их выход на больничные.

В соцсетях пишут, что в Бобруйске ощущается критическая нехватка водителей автобусов.

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