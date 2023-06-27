закрыть
27 июня 2023, вторник, 14:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бобруйске дважды за четыре дня массово отменяли рейсы маршрутных автобусов

  • 27.06.2023, 14:17
В Бобруйске дважды за четыре дня массово отменяли рейсы маршрутных автобусов

Причиной указывается болезнь водителей.

Дважды за последние четыре дня в Бобруйске отменяли рейсы маршрутных автобусов — 24 и 27 июня. Информация об этом появилась на сайте бобруйского филиала автобусного парка №2 «Могилевоблавтотранса».

На прошлой неделе были отменены десятки рейсов на пяти маршрутах. Сегодня сообщается об отмене рейсов на двух маршрутах. В обоих случаях причиной называется болезнь водителей парка и их выход на больничные.

В соцсетях пишут, что в Бобруйске ощущается критическая нехватка водителей автобусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина?
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина? Юрий Фельштинский