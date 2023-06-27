WP: Путин потерпел полный крах в глазах российских элит 27.06.2023, 14:25

Поиски преемника могут уже вестись.

Мятеж наемников ЧВК Вагнера разрушил тщательно создаваемый миф, который был краеугольным камнем президентства Владимира Путина — о том, что он олицетворяет стабильность и силу. Теперь многие представители российских политических и бизнес-элит задаются вопросом, сможет ли диктатор оправиться после такого удара. Некоторые предполагают, что поиски преемника Путина могут уже вестись.

Об этом пишет американское издание The Washington Post, которое на условиях анонимности пообщалось с рядом источников в высших кругах РФ. Материал называется «Бунт пошатнул веру российских элит в силу Путина».

«Путин показал всему миру и элите, что он никто и ни на что не способен, — сказал изданию один влиятельный московский бизнесмен, — Это полный крах его репутации».

«Ведутся игры, которых никто не понимает, — признал российский чиновник, близкий к высшим дипломатическим кругам РФ, — Контроль над страной частично утрачен».

Членов московской элиты больше всего озадачило то, как наемники ЧВК Вагнера смогли настолько легко захватить контроль над штабом Южного военного округа в Ростове-на-Дону, не встретив сопротивления, а затем еще и продвинуться на сотни километров по дороге на Москву, пишет издание.

«Как они могли гнать танки за сотни километров на север в сторону Москвы, чтобы никто их при этом не остановил? — задается вопросом соратник одного из московских миллиардеров — Не было никакого сопротивления».

«Когда у вас на марше многотысячные колонны, и никто не может это остановить, потеря контроля очевидна», — сказал еще один российский миллиардер, который, как и другие, говорил с WP на условиях анонимности.

В своем обращении вечером 26 июня Путин настаивал, что по его прямому распоряжению якобы были предприняты все шаги, чтобы «избежать большой крови». Он пытался объяснить, будто необходимо было дать время «тем, кто совершил ошибку», чтобы они имели возможность «понять, что их действия решительно отвергаются обществом», а также что такие действия ведут к «трагическим и разрушительным последствиям для России».

Однако такие заявления не сняли вопрос о том, как Путин мог позволить Пригожину избежать обвинений в организации вооруженного мятежа. Тем более что его силы сбили вертолеты и военный самолет и убили по меньшей мере 13 российских военнослужащих, напоминает издание.

«Это должно было бы быть дело о терроризме. Это были очень серьезные преступления, — сказал уже упомянутый московский бизнесмен, — Но, опять же, ничего не было сделано».

Даже Сергей Марков, связанный с Кремлем политический консультант, в комментарии WP признал, что события последних нескольких дней «показывают, что страна движется в неправильном направлении». «Если ничего не изменить, это точно повторится», — убежден Марков.

По меньшей мере двое московских бизнесменов, с которыми пообщалось издание, предположили, что наемники Пригожина не смогли бы столь беспрепятственно продвигаться по трассе на Москву, если бы их не поддерживала по крайней мере часть российских спецслужб. Один из этих собеседников WP отметил, что направленные в Ростов-на-Дону чеченские боевики, похоже, бездействовали, а другие силы, направленные для противодействия войскам ЧВК Вагнера, взорвали лишь одну топливную базу в Ростове, но оставили невредимой другую, гораздо большую, в Воронеже — фактически на пути в Москву. Кроме того, регулярные российские войска взорвали только один мост, пытаясь замедлить продвижение мятежников.

«Было впечатление, что они лишь притворяются, чтобы показать президенту, что они что-то делают, а на самом деле ничего не делали, и российский президент ничего не контролировал», — сказал московский бизнесмен. Он предположил, что борьба Пригожина за руководство российскими вооруженными силами может означать более глубокую борьбу в российских спецслужбах за кресло президента России в будущем, предположил он.

Наиболее судьбоносным для имиджа российского диктатора стало его решение заключить сделку с Пригожиным, а не рисковать потенциально кровопролитными столкновениями, если вагнеровцы достигнут окраин Москвы, где спецназ готовился защищать столицу, говорят аналитики и российские бизнесмены.

Некоторые из источников WP считают, что обратный отсчет для правления Путина уже начался. Некто в Кремле «уже сейчас ищет преемника, и если они будут искать слишком долго, то кто-то другой опередит их в этом», сказал изданию российский чиновник, близкий к высшим российским дипломатическим кругам. Он также добавил, что ВСУ уже воспользовались хаосом в Москве, чтобы продвинуться в своем контрнаступлении. «В 1917 году произошел мятеж, Россия проиграла в Первой мировой войне, и режим пал. В 1991 году Россия проиграла Афганскую войну и режим пал. Если мы проиграем войну в Украине, режим падет, и мы не сможем его вернуть», — признал этот чиновник.

Татьяна Становая, основательница политической консалтинговой компании R. Politik, которая сейчас базируется в Париже, подтвердила, что ситуация вокруг мятежа Пригожина стала «очень проблематичной» для российской элиты. «Потому что с имиджевой точки зрения Путин выглядит слабым и похожим на фигуру, которая испугалась и была вынуждена пойти на компромисс, — говорит Становая, — Хотя с субъективной точки зрения Путин удачно для себя вышел из ситуации. Альтернативой была серьезная кровопролитная битва на подступах к Москве, что было бы хуже».

Впрочем, открытым остается вопрос о том, удержится ли соглашение, достигнутое с Пригожиным, ведь сейчас с обеих сторон есть большой соблазн отказаться от обещаний, которые были даны «в условиях шока», напоминает Становая.

Бунт Пригожина «обнажил много уязвимых мест режима, — добавила она, — Путин будет воспринимать это очень серьезно и попытается прикрыть слабые места».

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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