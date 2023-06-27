«В Беларуси школы превратили в некие режимные объекты под пристальной охраной» 2 27.06.2023, 14:38

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Минчанин рассказал, как отличаются белорусские и польские школы уже с первых шагов.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель , недавно переехавший из Минска в Белосток:

- Уже несколько месяцев вся наша семья живет в Польше, в Белостоке. К сожалению, были вынуждены покинуть Беларусь, чтобы спастись от диктатуры.

В Польше жизнь в значительной степени отличается от белорусской как для взрослых, так и для детей. Например, учебный год заканчивается позже – в этом году 23 июня. Наша дочь Янина во второй класс прошла уже здесь - в одну из белостокских школ. Польская школа и система образования во многом иная, чем белорусская. Этой теме можно посвятить основательное исследование. Я же хочу поделиться своими впечатлениями о том, как отличаются белорусские и польские школы уже с первых шагов - когда пытаешься туда войти.

В первом классе наша доченька училась в одной из частных школ, которые почти все были запрещены в сентябре 2022 года. Пришлось нам всем искать другие варианты продолжения образования.

Заглянул я в одну обычную государственную школу. А там... стоит турникет, строгая милиционер на страже устраивает паспортный контроль, записывает твои данные. Якобы ты не в детское учреждение пришел в качестве отца ученицы, а пытаешься попасть на какую-то военную базу как потенциальный диверсант.

В конце концов отдали Янину в белорусскую гимназию, где атмосфера была все же не такая угнетающая. Там она и проучилась до зимы, а весной мы уехали. Идя устраивать Яню в белостокскую школу, мы немного волновались: пропустят ли нас беспрепятственно, возьмут ли с имеющимися документами? Все опасения были напрасными. Никакого сторожа при входе не было, никто не цеплялся с расспросами.

Нас приняла улыбающийся директор, выслушала и сказала, в какой класс уже завтра приходить. Никто не изучал наши паспорта под микроскопом, не требовал стопки справок - в канцелярию подали только копию страницы паспорта, бумагу о прививках и справку из белорусской школы о дисциплинах, которые изучали.

По моему мнению, средняя школа - одна из витрин созданного в государстве образа. Теперь же лукашисты превратили учреждения образования в некие режимные объекты под пристальной охраной, чего не было даже в советское время. Детей с детства приучаются к тому, что их контролируют, ограничивают, принуждают.

Школьников учат не рассуждать, а выполнять приказы. Многие из них уже в пятом классе не имеет никакой мотивации к обучению. Я уверен, что после освобождения нашей страны область образования потребует кардинальных преобразований.

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