ВСУ под Бахмутом взяли в плен боевиков из ЧВК «Ветеран» 27.06.2023, 14:43

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Оборону РФ продавили на северном и южном флангах.

На восточном участке фронта сейчас идут активные боевые действия. Силы обороны Украины успешно уничтожают врагов и постепенно продвигаются вперед.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Сергей Череватый. По его словам, на Бахмутском направлении инициатива по Силам обороны, украинские воины продолжают давить на врага на северном и южном флангах, сообщает «24 канал».

Череватый проинформировал, что за текущие сутки враг 309 раз обстрелял позиции ВСУ по ствольной реактивной артиллерии, произошло 15 боеприкосновений и два авианалета. Только за полсутки наши защитники уничтожили 111 окупантов, 187 получили ранения, еще 9 врагов попали в плен.

Собственно, спикер отметил, что эти пленные были наемниками ЧВК «Ветеран». Череватый анонсировал видео допроса пленных «ветеранов» в телеграмм-канале Александра Сырского.

«Вы увидите, какой общественный срез они представляют», – заинтриговал представитель ВСУ.

Вообще в течение этих суток ВСУ уничтожили:

6 орудий врага,

самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика»,

радиоэлектронную станцию борьбы,

2 командных пункта наблюдений,

3 пункта управления беспилотными аппаратами,

1 противотанковый ракетный комплекс.

Какие частные компании воюют на Бахмутском направлении

Череватый отметил, что, кроме ЧВК «Ветеран», на Бахмутском направлении воюют ЧВК «Патриот» и «Факел». По его словам, все они уже аффилированы Минобороны России.

«С таким личным составом (частных военных компаний – ред.) стратегические наступательные операции они точно не проведут. К сожалению, единственное, что они могут использовать – это массовость. Это и сдерживает Силы обороны от еще более быстрых действий», – подытожил Череватый.

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