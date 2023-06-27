«Говорить, что лекарств нет из-за санкций – лицемерие» 27.06.2023, 14:58

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Как лечиться в Беларуси, если нечем?

Жительница одного из белорусских райцентров 55–летняя Елена весной этого года узнала, что у нее рак. Врачи успокаивали: «На вашей стадии все лечится, не переживайте». Но начало лечения по назначенной схеме оказалось под угрозой – в онкодиспансере не было необходимого для химиотерапии препарата. Усилиями родственников лекарство все же удалось найти. В подобной ситуации оказались также 35-летняя Анна и 36-летняя Виктория, рассказавшие нам свои истории. На вопрос, где же лекарства, в Беларуси отвечают: виноваты санкции. Действительно ли это так и что делать больным, если необходимых препаратов нет?

Журналисты «Белсата» разбирались в ситуации.

«Я пропустила три недели «химии», так как препарата просто не было»

Нашей собеседнице Елене в схеме лечения от онкологического заболевания назначили препарат «Цисплатин», которого как раз и не оказалось в онкодиспансере, когда нужно было начать курс химиотерапии. Причину отсутствия лекарства объяснили просто – санкции, введенные Западом против Беларуси. Женщине предложили подождать, пока лекарство не появится или искать его где угодно в Беларуси, по другим больницам, за рубежом.

«Мы звонили в различные белорусские онкодиспансеры, но нигде нам не дали информации относительно наличия или отсутствия «Цисплатина», в том числе в Боровлянах – там сказали записываться и приезжать на прием», – рассказывает родственница Елены.

Семья начала искать пути покупки лекарства за границей, но в последний момент он нашелся в Беларуси. При этом уверенности, что он не исчезнет снова в тот момент, когда будет нужен, у Елены и ее родственников нет.

Анна, которая также лечится от рака в одном из районных центров Беларуси, столкнулась с отсутствием лекарств, когда ей понадобилось колоть «Лейкастим» для поднятия показателей анализов.

«Я пропустила три недели «химии», так как препарата просто не было. У меня были низкие показатели анализов, при которых нельзя делать «химию». Мне сказали: покупайте, где хотите, можете в России, можете еще где, – рассказывает женщина. – Отсутствие лекарства объяснили санкциями».

Через некоторое время Анне пришлось искать и за свой счет приобретать катетеры, так как они тоже исчезли. «Катетеры у нас в диспансере использовали украинские, сказали, что поставок нет, надо ждать, – вспоминает белоруска. – В итоге пришлось покупать самостоятельно. Но катетеры – это мелочь по сравнению со всем прочим, они стоят не так дорого».

«За рубежом сказали, что в Беларуси назначили лечение не для того типа рака»

Анна также столкнулась с отсутствием «Цисплатина», но в ее схеме лечения этот препарат можно было заменить другим.

«Химию» мне давали бесплатно и в полном объеме, но все противорвотные, поддерживающие препараты, которые нужно было принимать до и после «химии», пришлось покупать на свои деньги», – говорит женщина.

Анна обращает внимание на то, что в Минске у пациентов таких проблем нет – противорвотное лекарство «Эменд» там выдают бесплатно, в схеме лечения, когда человеку плохо после «химии». В регионах же больным приходится покупать самим.

«Я из Турции его заказывала. В белорусских аптеках вообще нет, – говорит наша собеседница. – Аналогичная ситуация с гормональными уколами. В Минске колют бесплатно, в регионах – нет. Мне нужно колоть «Заладекс» раз в месяц. Это стоит $120. Покупаю на свои деньги. Всего в месяц на все нужные мне препараты выходит $400».

Чтобы приобрести лекарство за границей, нужен рецепт, уточняет Анна. В России кое-где можно купить по обычному бумажному белорусскому рецепту. В Турции же нужен электронный международный рецепт, который в Беларуси можно получить только в онкоцентре в Боровлянах.

Кроме лекарств, много денег уходит на сдачу анализов, обследования, перепроверки результатов за рубежом. Анне это необходимо, ведь она лечится уже полтора года, а результатов почти нет – болезнь не уходит.

«За рубежом мне вообще сказали, что в Беларуси назначили лечение не для моего типа рака, поэтому сейчас перепроверяю все. На лечение полностью за границей у меня, к сожалению, нет денег», – отмечает женщина.

«Силы нужны, чтобы бороться против болезни, а приходится еще и с человеческим равнодушием»

Анна считает, что ситуация с лекарствами и вообще медициной в Беларуси – это результат не санкций, а отношения к людям на государственном уровне.

«Относятся, мягко говоря, никак, – говорит белоруска. – Я много уже увидела за полтора года. Повсюду равнодушие к людям. Ни до кого невозможно достучаться. Пробовала на горячие линии Минздрава звонить – без шансов. Все время идут короткие гудки. Мне жаль, что у нас в стране вот так. Для кого-то есть все, а для других ничего. Не у всех есть силы бороться с бюрократией – они тебе нужны, чтобы бороться с болезнью, а приходится еще и с человеческим равнодушием».

36-летняя Виктория после основного лечения онкологической болезни ездила раз в месяц в онкоцентр в Боровляны, где получала бесплатные уколы.

«Я поездила так полгода, а потом как-то приехала – и все, сказали, что лекарств нет. И аналогов нет, и неизвестно, когда будут, – рассказывает женщина. – Я начала звонить в аптеки по Беларуси. Где-то были остатки. Нервов было много – как жить, где искать? Купила все, что могла. На этих остатках как-то продлила до прошлого месяца. Сейчас опять та же ситуация. Снова искала, ездила в Минск и Гомель».

Виктории объясняли, что нет поставок на склады беларусских аптек, поэтому такие перебои с препаратами.

Также Виктория рассказывает, что она часто плохо переносила те бесплатные лекарства, которые выдавались в районном онкодиспансере. Более качественные аналоги предоставить ей не могли.

«Говорили писать бумагу, что отказываюсь от бесплатных лекарств. Ну а лучшие аналоги надо за свои покупать. Я и покупала, так как тогда было легче переносить «химию», от наших мне было плохо. Но ездила за ними в Россию – у нас их нет», – говорит женщина.

Режим тратит деньги на силовиков, а не на лекарства

Перебои с поставками, отсутствие в аптеках касаются не только лекарств для лечения онкологических заболеваний. В Беларуси не хватает медицинских расходников, протезов, стоматологических материалов, препаратов для лечения остеопороза, психических заболеваний. Время от времени случаются перебои с немецким препаратом гормонов щитовидной железы «Эутирокс». Читатели писали нам, что иногда не найти даже хороших лекарств от кашля. Почему так происходит, и правда ли виноваты наложенные Евросоюзом и США санкции?

Врач Станислав Соловей говорит, что санкции в отношении Беларуси напрямую на отсутствие лекарств в стране не влияют, так как никаких ограничений против медицинской отрасли ни Европа, ни США просто не вводили.

«Но, безусловно, когда налагают санкции, у государства становится меньше денег, и это может сказываться на медицине, – говорит врач. – Дело в том, что сейчас большинство денег режим тратит на силовиков и сам разрушает систему здравоохранения. Вот это будет иметь большее влияние, чем просто санкции. Поэтому говорить, что медицина у нас страдает из-за санкций – это лицемерие».

Касательно препаратов для лечения онкобольных – противоопухолевых лекарств – Станислав Соловей говорит, что в течение последних 1,5 лет слышал от коллег про их исчезновение в разные периоды.

«Не помню, чтобы раньше так было. Случалось, что какие-то лекарства заканчивались, но на моей памяти всегда были аналоги-дженерики. Сейчас и с ними тоже проблемы», – говорит медик.

На лекарства санкции не налагались

Координатор Фонда медицинской солидарности Лидия Тарасенко также утверждает, что западные санкции не имеют никакого отношения к исчезновению лекарственных препаратов в Беларуси, потому что на лекарства никаких ограничений не вводилось.

«Этот нарратив, что санкции вдруг стали мешать медицине, идет из уст пропаганды. Мы тысячи раз сталкивались с тем, что пропаганда нам врет. Поэтому, когда мы слышим о санкциях на лекарства, не стоит забывать, кто это говорит», – отмечает она.

Есть сервис, на котором можно проверить, входит ли какой-то товар в санкционный список. Чтобы им воспользоваться, нужно знать европейский код товара – HS, который легко найти в интернете.

«Стоит воспользоваться этим сервисом, чтобы убедиться – лекарств там нет, – говорит координатор Фонда медицинской солидарности. – Там могут быть расходники медицинского назначения. Как правило, это что-то некритичное, и что можно представить как товар двойного назначения. Например, какая-то видеотехника, которая может использоваться как для медицины, так и в военных целях. Но ничего специфически медицинского под санкциями нет. Сейчас можно услышать, как проблемы с трубками для томографов оправдывают санкциями. Так это ложь – они не входит ни в один из санкционных списков».

По словам Лидии Тарасенко, санкции действительно могут влиять из-за усложнения логистических цепочек – поставки стали более медленными, из-за того, что под определенными ограничениями находятся российские и беларусские банки: «Но они под санкциями, потому что они финансируют войну, а не просто так. Правильно ли думать, что их надо простить, ведь они еще и аспирин покупают для белорусских пациентов? Понятно, что никто не хочет навредить белорусским онкобольным. Но как можно улучшить доставки лекарств, не увеличив вероятность финансирования преступной военной деятельности режимов?»

В исчезновении препаратов виноваты не санкции, а Минздрав

Для возникновения в Беларуси проблем в области здравоохранения имеется множество причин, кроме мнимых санкций, и эти причины создало само беларусское Министерство здравоохранения, говорит координатор Фонда медицинской солидарности. Наша собеседница вспоминает «дело травматологов»:

«По государственным каналам говорили, как здорово, что аж 50 человек посадили. И что мы сейчас видим? Растут очереди на протезирование, протезировать некому. Людей продержали в тюрьмах, потом выпустили за большие выкупы, разбросали по разным местам работы. Сейчас ортопеды работают травматологами и наоборот. А это все же разные специальности. В результате качество работы ухудшается».

В исчезновении иностранных протезов, проблемах с их поставками виноваты не санкции, а сам Минздрав, отмечает Лидия Тарасенко: «Когда врывались из маски-шоу в офисы фирм, которые занимались закупкой медоборудования, протезов, о чем они думали? Что сделает нормальная фирма в такой ситуации? Просто свернет свое представительство в Беларуси. Кто хочет работать в таких условиях? Именно поэтому протезы исчезали с рынка, а не из-за санкций».

Лекарства, даже российского производства, могут исчезать с белорусского рынка, так как увеличилась стоимость регистрации. Если раньше регистрировать можно было сразу группу препаратов, то сейчас на каждый препарат лицензию нужно получать отдельно, и стоит она столько, сколько раньше стоила на группу, рассказывает Тарасенко. Соответственно, с рынка уходят многие препараты, поскольку невыгодно дорого платить за получение лицензии для продажи на таком небольшом рынке, как в Беларуси.

«Ситуация катастрофическая – разрушено все здравоохранение»

В ситуации нехватки лекарств, тем более, серьезных препаратов, которые так просто не купишь в аптеке, например, для лечения онкобольных, часто приходится искать остатки препаратов по больницам, говорит Лидия Тарасенко. Иногда это делают сами пациенты, иногда – врачи, заведующие отделений. Если лекарство или расходник находится в какой-то больнице, пациента могут перевести туда на лечение. Также хоть и нечасто, но встречаются случаи, когда для очень важных пациентов находится и закупается то, чего на рынке Беларуси нет.

«Но так быть не должно. В задачи того же заведующего отделением не входит обязанность обзвона других больниц в поиске каких-то лекарств. Это закрытие дыры, которую создала неэффективная система управления. Эту проблему – адекватного обеспечения, поставок – должно решать Минздрав», – говорит Лидия Тарасенко.

Постоянное решение не своих задач, работа в условиях нехватки расходников, лекарств, оборудования сильно фрустрируют и складываются в копилку причин ухода из профессии.

«Ситуация сейчас катастрофическая. Разрушено все здравоохранение. Нет лекарств, нет врачей, которые могут правильно назначить это лекарство, нет преемственности в работе, нет специалистов, нет возможности провести нормальную качественную диагностику. Если до пандемии ковида можно было говорить, что у нас нормальная стоматология, маммология, офтальмология, и можно было получить помощь на высоком уровне, то сейчас, к сожалению, все плохо», – резюмирует координатор Фонда медицинской солидарности.

Белорусам, столкнувшимся с серьезными проблемами со здоровьем, Лидия Тарасенко советует искать возможности лечения за рубежом. Также может быть полезным воспользоваться онлайн-консультациями, например, в еЗдоровье на сайте okdoc.me. Онлайн-формат не решит все проблемы, но консультация с опытным врачом поможет сориентироваться в дальнейших шагах, в том числе, касательно лекарств.

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