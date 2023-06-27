закрыть
27 июня 2023, вторник, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Говорить, что лекарств нет из-за санкций – лицемерие»

  • 27.06.2023, 14:58
  • 1,658
«Говорить, что лекарств нет из-за санкций – лицемерие»

Как лечиться в Беларуси, если нечем?

Жительница одного из белорусских райцентров 55–летняя Елена весной этого года узнала, что у нее рак. Врачи успокаивали: «На вашей стадии все лечится, не переживайте». Но начало лечения по назначенной схеме оказалось под угрозой – в онкодиспансере не было необходимого для химиотерапии препарата. Усилиями родственников лекарство все же удалось найти. В подобной ситуации оказались также 35-летняя Анна и 36-летняя Виктория, рассказавшие нам свои истории. На вопрос, где же лекарства, в Беларуси отвечают: виноваты санкции. Действительно ли это так и что делать больным, если необходимых препаратов нет?

Журналисты «Белсата» разбирались в ситуации.

«Я пропустила три недели «химии», так как препарата просто не было»

Нашей собеседнице Елене в схеме лечения от онкологического заболевания назначили препарат «Цисплатин», которого как раз и не оказалось в онкодиспансере, когда нужно было начать курс химиотерапии. Причину отсутствия лекарства объяснили просто – санкции, введенные Западом против Беларуси. Женщине предложили подождать, пока лекарство не появится или искать его где угодно в Беларуси, по другим больницам, за рубежом.

«Мы звонили в различные белорусские онкодиспансеры, но нигде нам не дали информации относительно наличия или отсутствия «Цисплатина», в том числе в Боровлянах – там сказали записываться и приезжать на прием», – рассказывает родственница Елены.

Семья начала искать пути покупки лекарства за границей, но в последний момент он нашелся в Беларуси. При этом уверенности, что он не исчезнет снова в тот момент, когда будет нужен, у Елены и ее родственников нет.

Анна, которая также лечится от рака в одном из районных центров Беларуси, столкнулась с отсутствием лекарств, когда ей понадобилось колоть «Лейкастим» для поднятия показателей анализов.

«Я пропустила три недели «химии», так как препарата просто не было. У меня были низкие показатели анализов, при которых нельзя делать «химию». Мне сказали: покупайте, где хотите, можете в России, можете еще где, – рассказывает женщина. – Отсутствие лекарства объяснили санкциями».

Через некоторое время Анне пришлось искать и за свой счет приобретать катетеры, так как они тоже исчезли. «Катетеры у нас в диспансере использовали украинские, сказали, что поставок нет, надо ждать, – вспоминает белоруска. – В итоге пришлось покупать самостоятельно. Но катетеры – это мелочь по сравнению со всем прочим, они стоят не так дорого».

«За рубежом сказали, что в Беларуси назначили лечение не для того типа рака»

Анна также столкнулась с отсутствием «Цисплатина», но в ее схеме лечения этот препарат можно было заменить другим.

«Химию» мне давали бесплатно и в полном объеме, но все противорвотные, поддерживающие препараты, которые нужно было принимать до и после «химии», пришлось покупать на свои деньги», – говорит женщина.

Анна обращает внимание на то, что в Минске у пациентов таких проблем нет – противорвотное лекарство «Эменд» там выдают бесплатно, в схеме лечения, когда человеку плохо после «химии». В регионах же больным приходится покупать самим.

«Я из Турции его заказывала. В белорусских аптеках вообще нет, – говорит наша собеседница. – Аналогичная ситуация с гормональными уколами. В Минске колют бесплатно, в регионах – нет. Мне нужно колоть «Заладекс» раз в месяц. Это стоит $120. Покупаю на свои деньги. Всего в месяц на все нужные мне препараты выходит $400».

Чтобы приобрести лекарство за границей, нужен рецепт, уточняет Анна. В России кое-где можно купить по обычному бумажному белорусскому рецепту. В Турции же нужен электронный международный рецепт, который в Беларуси можно получить только в онкоцентре в Боровлянах.

Кроме лекарств, много денег уходит на сдачу анализов, обследования, перепроверки результатов за рубежом. Анне это необходимо, ведь она лечится уже полтора года, а результатов почти нет – болезнь не уходит.

«За рубежом мне вообще сказали, что в Беларуси назначили лечение не для моего типа рака, поэтому сейчас перепроверяю все. На лечение полностью за границей у меня, к сожалению, нет денег», – отмечает женщина.

«Силы нужны, чтобы бороться против болезни, а приходится еще и с человеческим равнодушием»

Анна считает, что ситуация с лекарствами и вообще медициной в Беларуси – это результат не санкций, а отношения к людям на государственном уровне.

«Относятся, мягко говоря, никак, – говорит белоруска. – Я много уже увидела за полтора года. Повсюду равнодушие к людям. Ни до кого невозможно достучаться. Пробовала на горячие линии Минздрава звонить – без шансов. Все время идут короткие гудки. Мне жаль, что у нас в стране вот так. Для кого-то есть все, а для других ничего. Не у всех есть силы бороться с бюрократией – они тебе нужны, чтобы бороться с болезнью, а приходится еще и с человеческим равнодушием».

36-летняя Виктория после основного лечения онкологической болезни ездила раз в месяц в онкоцентр в Боровляны, где получала бесплатные уколы.

«Я поездила так полгода, а потом как-то приехала – и все, сказали, что лекарств нет. И аналогов нет, и неизвестно, когда будут, – рассказывает женщина. – Я начала звонить в аптеки по Беларуси. Где-то были остатки. Нервов было много – как жить, где искать? Купила все, что могла. На этих остатках как-то продлила до прошлого месяца. Сейчас опять та же ситуация. Снова искала, ездила в Минск и Гомель».

Виктории объясняли, что нет поставок на склады беларусских аптек, поэтому такие перебои с препаратами.

Также Виктория рассказывает, что она часто плохо переносила те бесплатные лекарства, которые выдавались в районном онкодиспансере. Более качественные аналоги предоставить ей не могли.

«Говорили писать бумагу, что отказываюсь от бесплатных лекарств. Ну а лучшие аналоги надо за свои покупать. Я и покупала, так как тогда было легче переносить «химию», от наших мне было плохо. Но ездила за ними в Россию – у нас их нет», – говорит женщина.

Режим тратит деньги на силовиков, а не на лекарства

Перебои с поставками, отсутствие в аптеках касаются не только лекарств для лечения онкологических заболеваний. В Беларуси не хватает медицинских расходников, протезов, стоматологических материалов, препаратов для лечения остеопороза, психических заболеваний. Время от времени случаются перебои с немецким препаратом гормонов щитовидной железы «Эутирокс». Читатели писали нам, что иногда не найти даже хороших лекарств от кашля. Почему так происходит, и правда ли виноваты наложенные Евросоюзом и США санкции?

Врач Станислав Соловей говорит, что санкции в отношении Беларуси напрямую на отсутствие лекарств в стране не влияют, так как никаких ограничений против медицинской отрасли ни Европа, ни США просто не вводили.

«Но, безусловно, когда налагают санкции, у государства становится меньше денег, и это может сказываться на медицине, – говорит врач. – Дело в том, что сейчас большинство денег режим тратит на силовиков и сам разрушает систему здравоохранения. Вот это будет иметь большее влияние, чем просто санкции. Поэтому говорить, что медицина у нас страдает из-за санкций – это лицемерие».

Касательно препаратов для лечения онкобольных – противоопухолевых лекарств – Станислав Соловей говорит, что в течение последних 1,5 лет слышал от коллег про их исчезновение в разные периоды.

«Не помню, чтобы раньше так было. Случалось, что какие-то лекарства заканчивались, но на моей памяти всегда были аналоги-дженерики. Сейчас и с ними тоже проблемы», – говорит медик.

На лекарства санкции не налагались

Координатор Фонда медицинской солидарности Лидия Тарасенко также утверждает, что западные санкции не имеют никакого отношения к исчезновению лекарственных препаратов в Беларуси, потому что на лекарства никаких ограничений не вводилось.

«Этот нарратив, что санкции вдруг стали мешать медицине, идет из уст пропаганды. Мы тысячи раз сталкивались с тем, что пропаганда нам врет. Поэтому, когда мы слышим о санкциях на лекарства, не стоит забывать, кто это говорит», – отмечает она.

Есть сервис, на котором можно проверить, входит ли какой-то товар в санкционный список. Чтобы им воспользоваться, нужно знать европейский код товара – HS, который легко найти в интернете.

«Стоит воспользоваться этим сервисом, чтобы убедиться – лекарств там нет, – говорит координатор Фонда медицинской солидарности. – Там могут быть расходники медицинского назначения. Как правило, это что-то некритичное, и что можно представить как товар двойного назначения. Например, какая-то видеотехника, которая может использоваться как для медицины, так и в военных целях. Но ничего специфически медицинского под санкциями нет. Сейчас можно услышать, как проблемы с трубками для томографов оправдывают санкциями. Так это ложь – они не входит ни в один из санкционных списков».

По словам Лидии Тарасенко, санкции действительно могут влиять из-за усложнения логистических цепочек – поставки стали более медленными, из-за того, что под определенными ограничениями находятся российские и беларусские банки: «Но они под санкциями, потому что они финансируют войну, а не просто так. Правильно ли думать, что их надо простить, ведь они еще и аспирин покупают для белорусских пациентов? Понятно, что никто не хочет навредить белорусским онкобольным. Но как можно улучшить доставки лекарств, не увеличив вероятность финансирования преступной военной деятельности режимов?»

В исчезновении препаратов виноваты не санкции, а Минздрав

Для возникновения в Беларуси проблем в области здравоохранения имеется множество причин, кроме мнимых санкций, и эти причины создало само беларусское Министерство здравоохранения, говорит координатор Фонда медицинской солидарности. Наша собеседница вспоминает «дело травматологов»:

«По государственным каналам говорили, как здорово, что аж 50 человек посадили. И что мы сейчас видим? Растут очереди на протезирование, протезировать некому. Людей продержали в тюрьмах, потом выпустили за большие выкупы, разбросали по разным местам работы. Сейчас ортопеды работают травматологами и наоборот. А это все же разные специальности. В результате качество работы ухудшается».

В исчезновении иностранных протезов, проблемах с их поставками виноваты не санкции, а сам Минздрав, отмечает Лидия Тарасенко: «Когда врывались из маски-шоу в офисы фирм, которые занимались закупкой медоборудования, протезов, о чем они думали? Что сделает нормальная фирма в такой ситуации? Просто свернет свое представительство в Беларуси. Кто хочет работать в таких условиях? Именно поэтому протезы исчезали с рынка, а не из-за санкций».

Лекарства, даже российского производства, могут исчезать с белорусского рынка, так как увеличилась стоимость регистрации. Если раньше регистрировать можно было сразу группу препаратов, то сейчас на каждый препарат лицензию нужно получать отдельно, и стоит она столько, сколько раньше стоила на группу, рассказывает Тарасенко. Соответственно, с рынка уходят многие препараты, поскольку невыгодно дорого платить за получение лицензии для продажи на таком небольшом рынке, как в Беларуси.

«Ситуация катастрофическая – разрушено все здравоохранение»

В ситуации нехватки лекарств, тем более, серьезных препаратов, которые так просто не купишь в аптеке, например, для лечения онкобольных, часто приходится искать остатки препаратов по больницам, говорит Лидия Тарасенко. Иногда это делают сами пациенты, иногда – врачи, заведующие отделений. Если лекарство или расходник находится в какой-то больнице, пациента могут перевести туда на лечение. Также хоть и нечасто, но встречаются случаи, когда для очень важных пациентов находится и закупается то, чего на рынке Беларуси нет.

«Но так быть не должно. В задачи того же заведующего отделением не входит обязанность обзвона других больниц в поиске каких-то лекарств. Это закрытие дыры, которую создала неэффективная система управления. Эту проблему – адекватного обеспечения, поставок – должно решать Минздрав», – говорит Лидия Тарасенко.

Постоянное решение не своих задач, работа в условиях нехватки расходников, лекарств, оборудования сильно фрустрируют и складываются в копилку причин ухода из профессии.

«Ситуация сейчас катастрофическая. Разрушено все здравоохранение. Нет лекарств, нет врачей, которые могут правильно назначить это лекарство, нет преемственности в работе, нет специалистов, нет возможности провести нормальную качественную диагностику. Если до пандемии ковида можно было говорить, что у нас нормальная стоматология, маммология, офтальмология, и можно было получить помощь на высоком уровне, то сейчас, к сожалению, все плохо», – резюмирует координатор Фонда медицинской солидарности.

Белорусам, столкнувшимся с серьезными проблемами со здоровьем, Лидия Тарасенко советует искать возможности лечения за рубежом. Также может быть полезным воспользоваться онлайн-консультациями, например, в еЗдоровье на сайте okdoc.me. Онлайн-формат не решит все проблемы, но консультация с опытным врачом поможет сориентироваться в дальнейших шагах, в том числе, касательно лекарств.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников