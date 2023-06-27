закрыть
27 июня 2023, вторник, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Голый царь на красной дорожке

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 27.06.2023, 15:05
  • 2,392
Голый царь на красной дорожке

В итоге все превратилось в сеанс саморазоблачения.

Путин сегодня собрал несколько сот своих «стрельцов» на Соборной площади и толкнул перед ними речь. Были все: Шойгу, Золотов... Расстелили красную дорожку. В итоге все превратилось в фарс, пошлость, анекдот, сеанс саморазоблачения

Кремль надеется, что все участники договоренности после попытки вооруженного мятежа будут беспрекословно выполнять свои обещания, сообщил по итогам пресс-Песков.

Вот те на! Надеется! И куда только исчезли вся брутальность, мачизм, вальяжность и наглость?

По словам, главного «пургоносца», была проделана огромная работа и проявлена воля Путина, чтобы не допустить худшего сценария.

Правда? Видимо, она была видна только обитателям бункера.

Никаких предпосылок для начала переговоров по Украине не просматривается, Запад и Киев полностью исключают такую возможность.

Сейчас уж точно! Если уж вы со своим вооруженным «поваром» справиться не можете, то о чем с вами говорить. Пока будут говорить пушки.

Песков: События вокруг вооруженного мятежа не пошатнули позиции власти и лично президента РФ Владимира Путина, «сейчас много ультраэмоциональных истерик».

Конечно же не пошатнули! Вся страна видела. Все идет по плану!

Путин в обращении к военнослужащим пытался надувать щеки и сыпал дифирамбами, которые те явно не заслужили в этой истории: настоящие защитники в сложные времена встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос. Вы фактически остановили Гражданскую войну, действовали четко и слаженно.. Ваша решимость и мужество как и консолидация общества сыграли решающую роль в подавлении мятежа. Люди, армия, народ не были с мятежниками...

Руководители опричных войск от таких речей осмелели, как никогда. Особенно Золотов, которого было не слышно-не видно во время марша «Вагнера».

Власти то ли все пытаются сохранить лицо, от которого уже ничего не осталось. То ли хотят убедить самих себя, элитку и плебс, что царь еще ого-го! Все контролировал и снова всех переиграл. Но выглядит это как никогда убого и гротескно.

Сегодня король предстал абсолютно голым на красной дорожке. Сам себя выставил в своем де Кремле посмешищем на весь белый свет. Сидел бы уж лучше в бункере и дальше.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников