Голый царь на красной дорожке Телеграм-канал «СерпомПо»

27.06.2023, 15:05

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В итоге все превратилось в сеанс саморазоблачения.

Путин сегодня собрал несколько сот своих «стрельцов» на Соборной площади и толкнул перед ними речь. Были все: Шойгу, Золотов... Расстелили красную дорожку. В итоге все превратилось в фарс, пошлость, анекдот, сеанс саморазоблачения

Кремль надеется, что все участники договоренности после попытки вооруженного мятежа будут беспрекословно выполнять свои обещания, сообщил по итогам пресс-Песков.

Вот те на! Надеется! И куда только исчезли вся брутальность, мачизм, вальяжность и наглость?

По словам, главного «пургоносца», была проделана огромная работа и проявлена воля Путина, чтобы не допустить худшего сценария.

Правда? Видимо, она была видна только обитателям бункера.

Никаких предпосылок для начала переговоров по Украине не просматривается, Запад и Киев полностью исключают такую возможность.

Сейчас уж точно! Если уж вы со своим вооруженным «поваром» справиться не можете, то о чем с вами говорить. Пока будут говорить пушки.

Песков: События вокруг вооруженного мятежа не пошатнули позиции власти и лично президента РФ Владимира Путина, «сейчас много ультраэмоциональных истерик».

Конечно же не пошатнули! Вся страна видела. Все идет по плану!

Путин в обращении к военнослужащим пытался надувать щеки и сыпал дифирамбами, которые те явно не заслужили в этой истории: настоящие защитники в сложные времена встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос. Вы фактически остановили Гражданскую войну, действовали четко и слаженно.. Ваша решимость и мужество как и консолидация общества сыграли решающую роль в подавлении мятежа. Люди, армия, народ не были с мятежниками...

Руководители опричных войск от таких речей осмелели, как никогда. Особенно Золотов, которого было не слышно-не видно во время марша «Вагнера».

Власти то ли все пытаются сохранить лицо, от которого уже ничего не осталось. То ли хотят убедить самих себя, элитку и плебс, что царь еще ого-го! Все контролировал и снова всех переиграл. Но выглядит это как никогда убого и гротескно.

Сегодня король предстал абсолютно голым на красной дорожке. Сам себя выставил в своем де Кремле посмешищем на весь белый свет. Сидел бы уж лучше в бункере и дальше.

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