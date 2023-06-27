Политолог: Генералы РФ намеренно позволили Пригожину идти на Москву 27.06.2023, 15:17

Российское командование ищет способ выйти из войны.

Люди из окружения российского диктатора Владимира Путина и российские генералы сейчас намеренно создают трудности главе Кремля, потому что они недовольны тем, что его решения относительно полномасштабной войны против Украины завели страну-агрессора Россию в тупик.

Именно поэтому владелец частной военной компании «Вагнера» Евгений Пригожин во время военного мятежа смог провести вагнеровцев почти до российской столицы и остановиться всего в 200 км от нее. Такое мнение высказал политолог и социолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в интервью «Главреду».

«Окружение Путина недовольное им, потому что он завел их в тупик с войной в Украине. Если бы он здесь побеждал, ничего бы этого не было. На самом деле они не знают, как прекратить войну и создают ему трудности», – отметил Небоженко.

Он подчеркнул, что в политологии это называется «создать противнику тяжелую повестку дня», то есть когда у противника каждый день возникают какие-то проблемы.

«Вы думаете, случайно они (вагнеровцы – ред.) прошли почти тысячу километров до Москвы и их не взяли в плен, не разбомбили? Это же не заговор был, все только на Пригожине держалось. И все были в стороне не потому, что боялись, и не потому, что власть слаба. Слушайте, там огромное количество людей с оружием. Они могут Москву разорвать, а Россию – тем более», – рассказал политолог.

По словам Небоженко, окружение Путина и российские генералы пытались создать проблемы для главы Кремля и добились этого. После этого неудавшегося мятежа и Запад, и Китай, и окружение Путина видит российского диктатора слабее, чем до мятежа.

«Пригожин был уверен, что толпа его любит и что он доберется до Москвы, а потом Путин станет на его сторону. А Путин этого не сделал, и сильно проиграл. Потому что если встать на сторону бандита, то окружение скажет ему: «Ты что, с ума сошел?» Как президент может встать на сторону мятежника?», – отметил политолог.

Он подчеркнул, что Путин опозорился еще и тем, что во время военного мятежа в стране-агрессоре России поздравлял россиян с Днем молодежи. Это еще больше подтвердило, что глава Кремля растерялся и не справился с ситуацией.

«Путин два дня думал. Это человек, который поздравлял молодежь России с праздником. Ему нечего говорить. Что за повестка дня для президента, когда во время мятежа он говорит о светлом будущем для молодежи? На самом деле он действительно растерялся и не справился, а его окружение и генералы делали все, чтобы ему было плохо», – подчеркнул Небоженко.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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