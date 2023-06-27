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Хренин пришел на встречу с Лукашенко с ядерной бомбой

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  • 27.06.2023, 15:31
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Хренин пришел на встречу с Лукашенко с ядерной бомбой
Виктор Хренин
Фото: «Гродзенская праўда», grodnonews.by

Министр обороны преподнес «необычный сувенир».

Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны. Перед докладом Виктор Хренин преподнес ему «необычный сувенир», — пишет БелТА.

«Позвольте мне выполнить одну миссию…» — начал министр.

«Бомбу привез?!» — удивился Лукашенко.

«Так точно. Позвольте вам вручить символично — первая ядерная бомба, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе», — сказал Виктор Хренин.

«Так это старая. Современная по-другому смотрится», — отметил Лукашенко.

«Чтобы символично было, что это у нас все находится. Это копия самой первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе», — добавил министр.

«Пусть наши враги не думают, что мы здесь символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символично», — заметил Лукашенко.

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