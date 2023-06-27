закрыть
27 июня 2023, вторник, 16:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин фактически признал, что в России началась гражданская война

1
  • 27.06.2023, 15:41
  • 3,838
Путин фактически признал, что в России началась гражданская война

«Вагнеровцы», по словам главы Кремля, «стали на путь смуты».

Российский диктатор Владимир Путин, комментируя бунт главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, заявил, что вооруженным силам РФ «удалось» фактически «остановить гражданскую войну».

Об этом сообщает РБК.

По его словам, они «в сложные времена стали на пути смуты, итогом которой был бы хаос».

Путин утверждает, что во время бунта «вагнеровцев», не пришлось снимать военных с фронта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников