Путин фактически признал, что в России началась гражданская война 1 27.06.2023, 15:41

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«Вагнеровцы», по словам главы Кремля, «стали на путь смуты».

Российский диктатор Владимир Путин, комментируя бунт главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, заявил, что вооруженным силам РФ «удалось» фактически «остановить гражданскую войну».

Об этом сообщает РБК.

По его словам, они «в сложные времена стали на пути смуты, итогом которой был бы хаос».

Путин утверждает, что во время бунта «вагнеровцев», не пришлось снимать военных с фронта.

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