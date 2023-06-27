Владельцы агроусадеб и ремесленники будут работать по-новому. 27.06.2023, 15:46

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После этого «выживут» не все из них.

С 1 июля ремесленников и владельцев агроусадеб ожидают существенные изменения. Многие из них должны будут перейти на уплату налога на профессиональный доход. На прежних условиях смогут продолжить работать только те, кто получит на это разрешение местных властей, пишет «Зеркало».

Что меняется с 1 июля

Владельцы агроусадеб сейчас платят налог в 37 рублей в месяц, а ремесленники — 6 рублей в месяц (в год выходит 72 рубля).

Однако с 1 июля они должны будут перейти на уплату налога на профессиональный доход. Этот новый сбор ввели в Беларуси с этого года. Если работать с физлицами, то налог составляет 10%.

Что надо сделать, чтобы продолжить работать на прежних условиях

Некоторые владельцы агроусадеб и ремесленники, как и планировалось, смогут продолжить работать на прежних налоговых условиях, если получат на это разрешение местных властей.

Для этого при исполкомах создали специальные комиссии, которые подтверждают статус ремесленника. К примеру, в Минске они работают при районных администрациях. «Критерии отнесения к ремесленникам разработало Министерство культуры. Главное, чтобы это были именно те промыслы, которые связаны с национальными и культурными традициями. За определением статуса можно обратиться по системе «Одно окно» в администрацию своего района», — поясняли ранее в Мингорисполкоме.

«Выживут» не все

Ремесленники рассказывают, что сталкиваются с трудностями, когда обращаются в исполкомы для подтверждения своего статуса.

«Мне сказали в исполкоме, что налог по старым правилам смогут уплачивать только те, кто состоит в союзе художников, а также ремесленники, которые занимаются возрождением национальной культуры. Эти условия до этого нигде не встречались. В исполкоме посоветовали ничего не выдумывать, а переходить на налог на профессиональный доход», — рассказал ремесленник из Минска.

Его коллега из одного из областных центров уточнил, что больше двух недель ожидает ответа на свое электронное обращение с просьбой продолжить работу на ремесленном сборе. Конкретно этот ремесленник занимается вязанием игрушек.

В целом ремесленники отмечают, что у них есть вопросы к составу комиссий, которые определяют художественный уровень их произведений и поделок.

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