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Это 1917 или 1991?

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  • Дэниел Фрид
  • 27.06.2023, 15:54
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Это 1917 или 1991?

Каких событий стоит ожидать в РФ.

Что значит для Путина и для войны России против Украины скоропостижный мятеж Пригожина? Отсылает ли он нас к событиям 1917 года или к ГКЧП в августе 1991 года — жалкой попытке государственного переворота против последнего советского лидера Михаила Горбачева?

В плане численности сил у Пригожина не было шансов. Путин командует регулярной российской армией и военно-воздушными силами, Росгвардией и другими вооруженными формированиями, теоретически находящимися в подчинении правительства. Но у царя Николая II, когда он был свержен в феврале 1917 года, также был перевес в силах. То же самое произошло с Временным правительством, когда оно было свержено ленинскими большевиками в ноябре 1917 года. Проблема, с которой столкнулся царь и лидер Временного правительства Александр Керенский, заключалась не в теоретическом наличии сил, а в практическом. Царский режим был дряхлым, опустошенным многими вещами, но особенно провалом в Первой мировой войне. Правительство Керенского завязло в той войне и тоже потерпело неудачу. К времени своего свержения царь и Керенский потеряли доверие российского общества и огромной части государства, которыми они номинально управляли.

Такая же проблема у Путина: Пригожин поднял мятеж как протест против еще одной неудачной войны России — войны Путина против Украины. А затем объявил, что разворачивает свои силы, не дойдя 200 км до Москвы. Кажется, он заключил какую-то сделку.

Но с кем сделку и для чего? Включает ли эта сделка смену военного руководства России, которое вело русско-украинскую войну, развязанную Путиным? Пригожин критиковал министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова за их неудачи в Украине. Но с чего бы Путину уступать давлению, принимая такие требования? Что это делает с авторитетом Путина? В любом случае — это война Путина.

Каких бы договоренностей ни добился Пригожин, авторитет Путина ослабел, как это было с Горбачевым после того, как Борис Ельцин пресек августовский переворот путчистов. На этот раз все хуже: в 1991 году государственный переворот провалился, а Пригожин, похоже, кое-что провернул.

Война России против Украины идет не в пользу первой, и нападки Пригожина на нее как на необоснованную и некомпетентно ведущуюся сейчас сильнее, чем когда-либо.

Пусть эти события и не отсылают нас к 1917 году в России, но ветер уже несет бурю, которая разразится над Путиным.

Дэниел Фрид, New Voice

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