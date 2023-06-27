Парада в Минске на 3 июля не будет 27.06.2023, 16:06

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Власти ограничатся концертами.

Парада в Минске на 3 июля не будет. Праздничная программа в Минске 3 июля начнется с Площади Победы. В 10 утра здесь запланировано торжественное возложение венков и цветов к монументу Победы. Об этом рассказал на пресс-конференции в Национальном пресс-центре начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель.

3 июля там будет идти концерт «Славим имя твое — Беларусь» с 12:00 до 23:00, который завершит акция «Споем гимн вместе».

Также Минобороны развернет девять своих площадка в различных точках города. 3 июля пройдет возложение цветов на Кургане Славы.

Завершением праздничной программы станет гала-концерт «Формула мира», который прогремит на площадке у обелиска «Минск – город-герой». Он начнется в 21:00. Там обещают выступление российской группы Filatov & Karas.

Фейерверк запланирован на 23:00 3 июля.

Военного парада в Минске не будет.

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