Парада в Минске на 3 июля не будет
- 27.06.2023, 16:06
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Власти ограничатся концертами.
Парада в Минске на 3 июля не будет. Праздничная программа в Минске 3 июля начнется с Площади Победы. В 10 утра здесь запланировано торжественное возложение венков и цветов к монументу Победы. Об этом рассказал на пресс-конференции в Национальном пресс-центре начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель.
3 июля там будет идти концерт «Славим имя твое — Беларусь» с 12:00 до 23:00, который завершит акция «Споем гимн вместе».
Также Минобороны развернет девять своих площадка в различных точках города. 3 июля пройдет возложение цветов на Кургане Славы.
Завершением праздничной программы станет гала-концерт «Формула мира», который прогремит на площадке у обелиска «Минск – город-герой». Он начнется в 21:00. Там обещают выступление российской группы Filatov & Karas.
Фейерверк запланирован на 23:00 3 июля.
Военного парада в Минске не будет.