закрыть
27 июня 2023, вторник, 16:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Парада в Минске на 3 июля не будет

  • 27.06.2023, 16:06
  • 2,170
Парада в Минске на 3 июля не будет

Власти ограничатся концертами.

Парада в Минске на 3 июля не будет. Праздничная программа в Минске 3 июля начнется с Площади Победы. В 10 утра здесь запланировано торжественное возложение венков и цветов к монументу Победы. Об этом рассказал на пресс-конференции в Национальном пресс-центре начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель.

3 июля там будет идти концерт «Славим имя твое — Беларусь» с 12:00 до 23:00, который завершит акция «Споем гимн вместе».

Также Минобороны развернет девять своих площадка в различных точках города. 3 июля пройдет возложение цветов на Кургане Славы.

Завершением праздничной программы станет гала-концерт «Формула мира», который прогремит на площадке у обелиска «Минск – город-герой». Он начнется в 21:00. Там обещают выступление российской группы Filatov & Karas.

Фейерверк запланирован на 23:00 3 июля.

Военного парада в Минске не будет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси
«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси Юрий Фельштинский
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников