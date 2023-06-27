Карбалевич: Бунт Пригожина — это удар по режиму Лукашенко
- 27.06.2023, 16:23
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Диктатор сложил все яйца в одно лукошко.
Политолог Валерий Карбалевич в статье для «Свободных новостей» рассказывает, какие последствия для режима Лукашенко будет иметь бунт главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина:
— Но по большому счету бунт Пригожина — это удар и по режиму Лукашенко. Поскольку он поставил все на победу России в войне против Украины, сложил все яйца в одно лукошко. Он много раз уверял свое окружение, что Россия не может проиграть, потому что она, дескать, монстр.
А теперь оказывается, что стена гнилая, тыкни – и развалится. И эта страна размещает у нас ядерное оружие. А еще Лукашенко просит у нее гарантий безопасности.