ВЧК-ОГПУ: «Вагнеровцы» атаковали ФСБ на пограничном пункте пропуска

ВЧК-ОГПУ: «Вагнеровцы» атаковали ФСБ на пограничном пункте пропуска2
- 27.06.2023, 16:28
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Были захвачены транспортные средства.
Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что утром 24 июня наемниками ЧВК «Вагнер» было совершено нападение на пункт пропуска «Бугаевка» на границе «ЛНР» и Воронежской области.
В результате нападения представителями «Вагнер» были захвачены транспортные средства пограничной службы ФСБ, а также вооружение и снаряжение.
Со стороны сотрудников пограничной службы сопротивление оказано не было.