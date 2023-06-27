ВЧК-ОГПУ: «Вагнеровцы» атаковали ФСБ на пограничном пункте пропуска 2 27.06.2023, 16:28

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Были захвачены транспортные средства.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что утром 24 июня наемниками ЧВК «Вагнер» было совершено нападение на пункт пропуска «Бугаевка» на границе «ЛНР» и Воронежской области.

В результате нападения представителями «Вагнер» были захвачены транспортные средства пограничной службы ФСБ, а также вооружение и снаряжение.

Со стороны сотрудников пограничной службы сопротивление оказано не было.

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