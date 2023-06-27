Археологи нашли затерянный город майя в Мексике 27.06.2023, 16:38

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Иллюстративное фото

Группа исследователей обнаружила поселение индейцев на Юкатане.

Новый город получил название Окомтун, что означает каменная колонна. На его территории было найдено много подобных сооружений, пишет New Voice.

Археологи говорят, что каменные колонны вполне могли быть входами в верхние помещения. Пока что говорить однозначно об этом нельзя, поскольку почти все строения в городе разрушены.

Но исследователям уже удалось найти площадку для игры в мяч — обычное для городов майя сооружение, которое использовалось для отдыха и, возможно, религиозных целей.

По словам археологов, город был важным местным центром между 250 и 1000 годами нашей эры, известной как классическая эпоха цивилизации майя.

В будущем ученые надеются узнать больше об этом поселении, проанализировав найденные здесь остатки керамики.

На протяжении веков народ майя был доминирующей цивилизацией в Мезоамерике. Эта народность хорошо известна своими достижениями в архитектуре, культуре, календарных системах, математике и многом другом.

Цивилизация майя потерпела крах в IX веке нашей эры. Считается, что упадок из цивилизации был вызван сочетанием гражданской войны, засухи и других факторов окружающей среды. Однако она продолжала существовать, и только в XVII веке пала перед испанскими захватчиками.

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