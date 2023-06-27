Бойцы ВСУ штурмуют позиции российских оккупантов на Донбассе 27.06.2023, 16:57

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Бои идут вблизи Курдюмовки.

Бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода успешно штурмовали вражеские позиции вблизи Курдюмовки Донецкой области.

Фрагменты боевых действий украинские воины опубликовали на странице подразделения в соцсетях. По результатам боя уничтожены не менее 35 оккупантов.

«1-й механизированный батальон 28-й ОМБр провел успешный штурм позиций окупантов в районе Курдюмовки. На видео работа первой механизированной роты. В результате боя вражеский батальон был разгромлен – до 35 ликвидированных, 40 сбежало, несколько окупантов сдались в плен. Это немаловажный успех, поскольку наши воины пробили оборону, которую враг готовил месяцами. И это - результат долгого, титанического труда, тренировок и слаживания», - пишут бойцы в комментарии к видео.

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