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ВСУ на одном направлении подбили 3 танка Т-72, уничтожили САУ «Акация» и ликвидировали 79 оккупантов

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  • 27.06.2023, 17:14
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ВСУ на одном направлении подбили 3 танка Т-72, уничтожили САУ «Акация» и ликвидировали 79 оккупантов

Также россияне потеряли четыре миномета, пять орудий, три беспилотника. 

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует censor.net.

За эти сутки захватчики шесть раз атаковали на Лимано-Купянском участке фронта. Они совершили 344 артиллерийских обстрела наших позиций и 10 авиационных налетов.

Во время отражения наступлений врага 79 оккупантов были ликвидированы, 110 получили ранения.

«Подбиты три танка Т-72, уничтожены четыре миномета, пять орудий, самоходная артиллерийская установка «Акация», противотанковый ракетный комплекс и три беспилотных летательных аппарата, - проинформировал Череватый. 

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