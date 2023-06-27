Китайские бизнесмены остановили поставки в РФ после мятежа 27.06.2023, 17:12

В Пекине задумались об издержках глубоких отношений с Россией.

Когда в субботу появилась новость о том, что колонны наемников «Вагнера» продвигаются в Москву в рамках кратковременного восстания, несколько бизнесменов из южного Китая начали лихорадочно обзванивать заводы, чтобы остановить отгрузку товаров, предназначенных для России. Хотя мятеж – наибольшее испытание для российского президента Владимира Путина со времен его вторжения в Украину в феврале 2022 года – быстро угас, некоторые из этих экспортеров теперь подвергают сомнению свою будущую зависимость от ближайшего союзника Пекина, пишет Reuters.

«Мы думали, что будет большая проблема», – сказал Шен Мухуй, глава торговой организации, объединяющей фирмы из южной китайской провинции Фуцзянь, вспоминая борьбу между ее членами, экспортирующими автозапчасти, технику и одежду в Россию.

Хотя кризис ослаб, «некоторые люди остаются в стороне, поскольку они не уверены, что произойдет дальше», добавил он, отказавшись назвать приостановившие поставки компании.

Китай пытался приуменьшить значение событий выходных дней и выразил поддержку Москве. Но в понедельник высокопоставленный американский чиновник заявил, что мятеж на выходных беспокоит замкнутое руководство Пекина, и некоторые аналитики в Китае и за его пределами начали ставить вопрос о том, нужно ли Пекину ослаблять свои политические и экономические связи с Москвой.

«Это стало ложкой дегтя в бочке меда отношений «без ограничений», – говорит сингапурский аналитик по безопасности Александр Нил.

Министерство иностранных дел Китая, назвавшее прекращенный мятеж «внутренними делами России» и выразившее поддержку усилиям Москвы по стабилизации ситуации, не ответило сразу на запрос Reuters о комментариях.

Китай не комментировал ход кризиса, но обнародовал заявление в воскресенье, когда министр иностранных дел Цинь Ган провел неожиданную встречу с замминистра иностранных дел России в Пекине. В основе отношений между Китаем и Россией лежит совместное противостояние тому, что они считают «миром, в котором доминируют Соединенные Штаты» и расширению военного альянса НАТО, угрожающего их безопасности.

В то время как националистические комментаторы в государственных китайских таблоидах приветствовали быстрые усилия Путина по подавлению восстания, даже некоторые в Китае, где критические высказывания жестко контролируются, начали ставить под сомнение ставку Пекина на Россию.

Китай «будет осторожнее в своих словах и действиях в отношении России», сказал шанхайский эксперт по международным отношениям Шэн Динли.

Некоторые китайские ученые пошли еще дальше. Ян Цзюнь, профессор Китайского университета политических наук и права в Пекине, написал комментарий, опубликованный в субботу, в котором призвал Китай напрямую поддержать Украину во избежание «втягивания Россией в трясину войны».

«С развитием нынешней ситуации и тенденции войны... [Китай] должен еще больше скорректировать свою позицию по отношению к России и Украине, сделать свое отношение более четким и решительно встать на сторону победителей истории», – написал он в китайскоязычной сингапурской газете «Ляньхэ Цзаобао».

Другие китайские ученые, однако, заявили, что Пекин не изменит своей позиции по отношению к России в результате этого инцидента.

Неопределенность инвесторов

Китай является главным торговым партнером России: Пекин экспортирует все – от автомобилей до смартфонов – и получает дешевую российскую сырую нефть, находящуюся под санкциями в большинстве стран мира. Но даже в энергетическом секторе, способствовавшему 40-процентному росту торговли между Россией и Китаем за первые пять месяцев этого года, в Китае наблюдаются определенные признаки осторожности.

Топ-менеджеры китайских государственных энергетических компаний регулярно заявляют, что еще слишком рано комментировать или обходят вопросы о новых инвестициях в Россию.

«Если Россия проиграет войну или изменится внутреннее руководство, это создаст огромную неопределенность для китайских инвесторов», – сказал Михал Мэйдан, руководитель отдела исследований энергетики Китая в Оксфордском институте энергетических исследований.

По его словам, китайское правительство также проявляет осторожность, указывая на то, что Пекин до сих пор не подписал соглашение о строительстве нового крупного газопровода, соединяющего страны, несмотря на давление со стороны Москвы.

Хотя Китай жизненно важен для российской экономики, торговля Китая с такими странами, как Соединенные Штаты, Европейский Союз и Япония – одними из самых ожесточенных критиков войны Москвы в Украине – омрачает его отношения с Россией.

«У Пекина теперь есть больше причин иметь больше оговорок и быть более трансакционным в отношениях с путинской Россией. Нет смысла делать долгосрочные инвестиции в того, кто может не выжить в долгосрочной перспективе», – сказал Вэнь-Ти Сунг, политолог Австралийского национального университета.

Ранее профессор Школы международных исследований Университета Джона Хопкинса Гэл Брандс заявил, что мятеж в России представляет серьезную угрозу для Китая, поскольку уязвимость Путина ставит под угрозу глобальную ось авторитаризма.

«Китайскому лидеру Си Цзиньпину нужна дружеская, относительно сильная Россия, которая может бросить вызов американским властям в Европе, в то время как Пекин продвигает свое влияние в Азии. Он многое потеряет, если Россия погрузится в гражданскую войну, если она будет унижена в Украине и охвачена конвульсиями гражданского противостояния», – считает Брандс.

The Guardian считает, что в Пекине пересматривают свою поддержку Путина, ведь мятеж обнажил разногласия в силовых структурах России и трещины, угрожающие подорвать стабильность самого мощного союзника Китая.

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