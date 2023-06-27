В Беларуси «пропадают» рабочие 3 27.06.2023, 17:19

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В мае белорусская экономика потеряла еще 13,1 тысячи занятых.

В мае в белорусской экономике было занято 4,1507 млн человек, сообщил Белстат. В сравнении с апрелем количество занятых сократилось еще на 13,1 тыс. человек.

В сравнении с маем 2022 года число занятых в экономике уменьшилось на 62,1 тыс. человек, а в сравнении с маем 2021-го белорусская экономика не досчиталась уже 121,1 тыс. занятых, за три года с мая 2020 года количество занятых уменьшилось на 151,5 тыс. человек.

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