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Клоунское представление

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  • Петр Олещук
  • 27.06.2023, 17:29
  • 6,744
Клоунское представление
Петр Олещук

В России принялись переписывать историю путча.

Путин награждает военных, которые «остановили» мятеж вагнеровцев. Шойгу, конечно, на переднем плане. Он, очевидно, главный в «подавлении мятежа». Так продолжается заданная 26 июня «генеральная линия партии» на переписывание истории недавнего бунта.

Как ни крути, но мятеж «путинского повара» показал несколько очевидных фактов:

1. Режим защищать некому. Все репрессивные органы в Московии предназначены исключительно для расправы с невооруженными инакомыслящими, но не для того, чтобы останавливать серьезные вооруженные силы. Это должны делать другие вооруженные силы, но все они — в Украине. А разнообразным росгвардейцам, пограничникам и кадыровцам нет никакого смысла умирать за режим. Лучше дождаться, кто победит, и идти присягать ему. Поэтому пока «вагнеровцы» шли — все только складывали перед ними оружие. Они так могли дойти и до Кремля.

2. Народонаселению крупнейшего государства мира в принципе безразлично, кто у них руководит. Зашли «вагнеровцы» в Ростов? В Ростове все довольны. Снимают на камеры, ничего с этим не делают. Режим десятилетиями выстраивал пропагандистскую схему «вне политики», и это работает. Но «вне политики» имеет и другую сторону — захватывай власть, населению будет все равно.

3. Единственный политический аргумент, оставшийся у московитов, это военная сила. Если она у тебя есть — с тобой будут договариваться. Все, единовластие завершилось. Теперь со всеми, кто имеет такую силу, придется договариваться. И таких будет все больше и больше. Они будут накапливать драгоценный ресурс, чтобы потом показать его в нужный момент. Частные армии — это политические партии Московии недалекого будущего.

Все это — признаки краха. Не мгновенного, но пока отложенного. Иллюзия всесильной империи сначала была подорвана в Украине, а теперь добивается в самой России. Украинцы в последнее время пытались перенести войну в Россию, но все это было несерьезным на фоне того, что сделали сами россияне. Сбивание собственных военных самолетов, бомбы на гражданские дороги, взорванные мосты, паника в Москве. И это они, очевидно, еще «не начинали».

И здесь мы должны вспомнить, что режим Путина — это режим информационный. Его слепили политтехнологи благодаря контролю над медиа. И теперь именно медийным отражением больше всего взволнован режим.

В этом ключе надо рассматривать все движения, которые были в Кремле в течение дней после мятежа. Схему они выбрали гениальную: делать вид, что «все было по плану». Переписать историю, чтобы в общественном сознании придуманные позже фикции заместили реальность.

К примеру, Путин награждает «военных за подавление мятежа». Следовательно, все должны запомнить, что кто-то что-то реально подавлял. Не убегал, не сдавал оружие, не присоединялся к мятежникам, а что-то делал.

Сам Путин, судя по его выступлениям, «внимательно следил за ситуацией», и «не дал ей расползтись», а то бы он точно применил силу. Но очень не хотел дальнейшего кровопролития.

Не знаю, убедит ли это все хотя бы кого-то. Возможно, «народ-богоносец», смотрящий российское ТВ, во что-то поверит. Но не народ решает что-то, а бояре. А для последних Путин — это уже не гарант их стабильной, сытой и спокойной жизни, а источник нестабильности, расходов и угроз.

И никакими цирковыми клоунскими представлениями это не перекроешь.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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