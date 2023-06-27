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В Беларусь идут сильные дожди

  • 27.06.2023, 17:32
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В Беларусь идут сильные дожди

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей и ветра объявлен в Беларуси на 28 июня.

В среду будет преобладать облачная погода. Ночью и утром на большей части страны пройдут дожди, а днем в отдельных районах - сильные дожди. В ночные и утренние часы местами по юго-западу прогнозируются очень сильные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, при грозах местами порывы усилятся до 15-20 м/с. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 15 градусов, а днем - от 14 до плюс 20 градусов. Местами воздух прогреется до 23 градусов.

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