Футболисты «Немана» поедут на еврокубковый матч в Лихтенштейн на автобусе 2 27.06.2023, 17:47

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Придется преодолеть 1800 километров.

Гродненский «Неман», который после 13 туров лидирует в чемпионате Беларуси по футболу, отправится на матч Лиги конференций с «Вадуцем» из Лихтенштейна на автобусе. Об этом рассказал Sport5.by нападающий «Немана» Егор Зубович.

— Нас ждет непростое путешествие. Мы поедем на автобусе после игры с Новополоцком. 1800 километров. Но, с другой стороны, «Вадуцу» на второй матч добираться в Венгрию, путь тоже неблизкий — 800 километров. В первой игре, конечно, у них будет преимущество, ведь мы будем играть с дороги. Но на втором матче мы будем уже в равных условиях, — сказал Зубович.

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