Наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются четвертый день
- 27.06.2023, 18:04
ВСУ ежедневно продвигаются по флангам.
Российские военные заняли укрепления и опорные пункты, которые готовили украинские защитники в районе Бахмута. Поэтому для освобождения населенных пунктов на этом направлении нужно больше усилий и времени.
Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Она сообщила, что во время планирования наступательных действий на востоке украинские защитники учитывали факт противоречий между ЧВК «Вагнера» и российскими властями.
«Сейчас наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже 4-й день. Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам. Постепенно, но уверенно. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день — не заходили», - написала заместитель министра.
По ее словам, освобождение Бахмутского направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс.
Маляр объяснила, что местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов.
Она отметила, что все это в свое время готовилось украинскими военными и местными властями для обороны, что и помогло так долго ее держать. Однако сейчас эти укрепления и опорные пункты заняли россияне. Поэтому, чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения.