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Наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются четвертый день

  • 27.06.2023, 18:04
Наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются четвертый день

ВСУ ежедневно продвигаются по флангам.

Российские военные заняли укрепления и опорные пункты, которые готовили украинские защитники в районе Бахмута. Поэтому для освобождения населенных пунктов на этом направлении нужно больше усилий и времени.

Об этом сообщает замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Она сообщила, что во время планирования наступательных действий на востоке украинские защитники учитывали факт противоречий между ЧВК «Вагнера» и российскими властями.

«Сейчас наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже 4-й день. Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам. Постепенно, но уверенно. В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день — не заходили», - написала заместитель министра.

По ее словам, освобождение Бахмутского направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс.

Маляр объяснила, что местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов.

Она отметила, что все это в свое время готовилось украинскими военными и местными властями для обороны, что и помогло так долго ее держать. Однако сейчас эти укрепления и опорные пункты заняли россияне. Поэтому, чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения.

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