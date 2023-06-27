В Витебске задержали известного ветеринара 1 27.06.2023, 18:26

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Его уволили из Витебской государственной академии ветеринарной медицины.

Во вторник, 27 июня, телеграм-канал «Віцебск выйшаў на шпацыр» сообщил, что задержан Владимир Журба. Это известный ветеринар, кандидат наук и проректор по учебной части Витебской государственной академии ветеринарной медицины. В учебном заведении подтвердили, что Журба там больше не работает и с ним «что-то случилось».

Под видом обеспокоенного гражданина журналист «Зеркала». позвонили на кафедру общей, частной и оперативной хирургии — Владимир Журба ее возглавлял. Там сообщили, что он больше не работает в академии.

— С ним что-то случилось?

— Да, случилось, но мы об этом не распространяемся.

По информации «Зеркала» из неофициальных источников, один из студентов попытался дать незаконное вознаграждение за экзамен. Факт передачи взятки попал на видео. Якобы после этого к преподавателю и пришли оперативники. Когда точно задержали проректора, неизвестно.

Позже стало известно, что Владимира Журбу будут судить по ст. 430 ч. 1 УК (Получение взятки). Заседание пройдет 5 июля в суде Первомайского района Витебска. Проректору грозит от 3 до 5 лет ограничения или до 7 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Отметим, что официальных комментариев от силовиков по этому поводу нет. Между тем с сайта ветеринарной академии пропало и имя Владимира Журбы.

Журба — уроженец деревни Стайки Барановичского района. Ему 47 лет. На своей странице в Facebook он указал, что работает в Витебской ветакадемии с 2001 года. Он кандидат ветеринарных наук, награжден двумя грамотами от Министерства сельского хозяйства и благодарностью от министра.

В 2022 году о ветеринаре писала витебская пресса. Он провел операцию заболевшему декоративному ежику.

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